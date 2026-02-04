La Policía prevé cortar la carretera de La Bota, en Punta Umbría, por el temporal: la arena invade la calzada y el mar causa destrozos en la zona del 'Portugués'

Cortan la carretera de La Bota en Punta Umbría por el temporal: la arena de la playa cubre al completo la vía

La intensidad de la borrasca 'Leonardo' ha obligado a tomar medidas drásticas en el litoral onubense. Entre ellas, el corte de la carretera de La Bota. Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento puntambrieño, quienes han asegurado que además de los problemas por la arena, se reforzará el cierre coincidiendo con la pleamar de las 17:03, el momento de mayor riesgo por el fuerte oleaje.

El fuerte viento que azota la costa está arrastrando grandes montones de arena hacia la calzada hasta cubrirla por completo en varios tramos, lo que ha llevado a la Policía Local de Punta Umbría a cerrar el tráfico de forma inmediata como medida de seguridad.

Tal y como ha podido confirmar esta redacción, el impacto del mar ha sido especialmente virulento también en la zona donde se ubicaba el tradicional chiringuito 'El Portugués', donde el agua ha alcanzado la infraestructura dejando a su paso un buen destrozo debido a la fuerza del oleaje y el alto coeficiente de marea.

Zona donde se ubicaba el chiringuito El Portugués. / Josué Correa

Realojos preventivos y riesgo de derrumbe

Punta Umbría se blinda ante el avance de la borrasca. El Ayuntamiento ha procedido al realojo preventivo de familias en El Portil y El Rincón ante la peligrosidad de residir en zonas inundables. Gracias a la colaboración de la cadena Apartamentos Leo, el consistorio ha facilitado que los afectados pasen la noche fuera de peligro, mientras el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PTEL) continúa en fase de preemergencia.

La Policía Local trasladó la recomendación de abandonar sus viviendas a nueve familias. En El Portil, se ha realojado finalmente a seis personas de primera línea de playa, mientras que otra familia ha sufrido un desalojo forzoso por una orden de ejecución debido al riesgo inminente de derrumbe de su edificación.

En El Rincón, de las seis viviendas afectadas, dos familias aceptaron el traslado, mientras que otras cuatro han decidido permanecer en sus casas bajo su responsabilidad, tras ser informadas de las situaciones adversas a las que se enfrentan. El Ayuntamiento insiste en no permanecer en primera línea en El Portil y recomienda el traslado a zonas altas en El Rincón debido a la saturación de los cauces.

Consejos de seguridad ante la pleamar

El consistorio reitera el llamamiento a la "cautela extrema", prohibiendo el acceso a la costa, espigones o zonas expuestas a la subida del mar. Con avisos por lluvias de 15 mm en una hora y vientos del oeste, se recomienda asegurar objetos en balcones y evitar cualquier desplazamiento innecesario.