Punta Umbría activa el Plan de Emergencias y realoja a familias de El Portil y El Rincón ante el riesgo de inundación por el temporal

Calle Azucena, en El Rincón, donde los vecinos han sido desalojados.

Punta Umbría se blinda ante la llegada de la borrasca. El Ayuntamiento ha procedido al realojo preventivo de familias en El Portil y El Rincón debido a la peligrosidad de vivir en zonas inundables durante este episodio de meteorología adversa. A través de la colaboración con la cadena Apartamentos Leo, el consistorio ha facilitado que los residentes afectados puedan pasar la noche fuera de peligro mientras se mantiene activo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PTEL) en fase de preemergencia.

La Policía Local de Punta Umbría ha trasladado la recomendación de abandonar sus viviendas a un total de nueve familias: tres de El Portil y seis de El Rincón.

La Policía Local este miércoles en El Rincón. / Josué Correa

En la zona de El Portil se ha realojado finalmente a seis personas con viviendas situadas en primera línea de playa. Además, se ha producido el desalojo forzoso de otra familia por una orden de ejecución debido al riesgo inminente de derrumbe de su edificación.

En El Rincón, de las seis viviendas afectadas, dos familias han aceptado marcharse, mientras que otras cuatro han decidido permanecer en sus casas pese a la recomendación municipal, tras ser informadas de las posibles situaciones adversas a las que se enfrentan.

El Ayuntamiento ha pedido encarecidamente no permanecer en las edificaciones de primera línea de playa en El Portil y, en el caso de El Rincón, se recomienda el traslado a zonas altas debido a la saturación de los cauces, lo que eleva el riesgo de inundación incluso con lluvias no muy cuantiosas.

El Rincón este miércoles. / Josué Correa

Cierres, suspensión de clases y corte de carreteras

La gravedad del aviso amarillo por parte de la AEMET —con rachas de viento de 70 km/h y olas de hasta 5 metros (Fuerza 8)— ha obligado a tomar medidas drásticas para este miércoles 4 de febrero.

No habrá actividad lectiva presencial en los centros educativos y permanecerán cerrados los parques municipales, centros deportivo, así como el centro de participación activa de mayores. Además, se procederá al cierre de la Carretera de La Bota. Se prevé su cierre coincidiendo con las pleamares (especialmente a las 17:03 de hoy miércoles), ante el riesgo que supone el alto coeficiente de marea y el fuerte oleaje.

El Rincón, donde han sido desalojados vecinos por el temporal. / Josué Correa

Consejos de seguridad ante la pleamar

Desde el consistorio se insiste en la "cautela extrema" y se prohíbe el acceso a la costa, al espigón o a cualquier zona expuesta a la subida del mar y la ría. La Aemet mantiene el aviso por lluvias (15 mm en una hora), vientos del oeste y fenómenos costeros severos.

Se recomienda a la población subir a espacios elevados si su vivienda está en zona inundable, evitar desplazamientos innecesarios y asegurar cualquier objeto en balcones y terrazas. Ante cualquier incidencia, el teléfono de emergencias de referencia es el 112.