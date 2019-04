La lucha libre onubense tiene nombre de mujer

Su nombre es María del Carmen Ramos Díaz, aunque todos en Cartaya la conocen cariñosamente como Mamen. Le queda poco para alcanzar la mayoría de edad –en agosto– y, a diferencia de la mayoría de chicas de su misma edad, su obsesión es el deporte, y más concretamente la lucha libre olímpica, la cual empezó a practicar hace ya varios años, siendo aún una niña, gracias al Club de Lucha Libre El Campeón de Cartaya.

Tal es su pasión por este noble deporte, que con apenas 14 años se convirtió en todo un símbolo de dicha disciplina deportiva no solo para Cartaya, sino para toda la provincia onubense, ya que desde el año 2015 se encuentra al frente del listado de las mejores luchadoras españolas.

Solo hay que mirar su palmarés, donde destaca las siete medallas conseguidas en las últimas temporadas en los Campeonatos de España, entre ellas tres oros; o que tras su participación en dos ediciones de los Campeonatos de Europa U17, la luchadora cartayera haya sido convocada este año en calidad de campeona de España para participar en el Campeonato Mediterráneo U23 que se disputará entre los próximos días 2 y 6 de mayo en Túnez.

A pesar de todo ello, Mamen asegura que su principal reto pasa por mantenerse en la selección nacional de dicha disciplina deportiva, al tiempo que afirma que aunque para ella "todas las citas son muy importantes", las competiciones internacionales con el equipo nacional "te dan un plus de orgullo".

Sobre su próxima participación en el Campeonato Mediterráneo U23, Mamen afirma que "es algo nuevo para mí y, si no me equivoco, esta competición no se organiza para las categorías U15 y U17, y por ello no he sido convocada nunca a participar en ella".

En su imparable y constante progreso deportivo, la luchadora cartayera ha estrenado esta temporada nueva categoría y compite como junior U20, lo que sumado a su edad le permite también participar en competiciones como U23 y como absoluta, "donde el único requisito es tener cumplidos los 17 años". De hecho, añade, "el Campeonato Mediterráneo es para categoría U23", lo cual "es mucho más complicado porque las deportistas llevan años entrenando y, si siguen compitiendo, es porque tienen los mismos objetivos y sueños que yo". No en vano, en esta nueva categoría las deportistas "son más duras y los combates más equilibrados".

A pesar de todo ello, María del Carmen Ramos Díaz valora por otra parte de forma "positiva" la actual temporada, que aún no ha concluido, y aspira a conseguir alguna medalla en el Campeonato Mediterráneo para ponerle la guinda.

No obstante, la mala suerte se alió con la deportista cartayera hace unos meses y una lesión le impidió hacerse con un título en la edición de este año del Campeonato de España, donde perdió en la final, lo que la ha apartado de poder participar en el Europeo U20. "Me tendré que conformar con verlo desde la grada", afirma la deportista con resignación, aunque también muestra su satisfacción ya que, por el contrario, logró el oro en el Nacional U23, "donde el objetivo era hacer podio".

Todo ello la lleva a afirmar que su objetivo más importante a largo plazo es actualmente mantenerse en el equipo nacional, lo cual según sus palabras le permitirá "seguir en la elite, donde sueño con hacer un buen papel algún día en los Campeonatos de Europa o incluso del Mundo". Y es que, según concluye la propia luchadora, "al final siempre se recogen los frutos del trabajo paciente realizado año tras año, sin importar los traspiés que tengamos por el camino".