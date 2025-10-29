Libertad para los dos españoles sospechosos de la muerte de un guardia portugués del GNR en el Guadiana a la altura de Alcoutim

La Policía Judicial de Portugal ha puesto en libertad a los dos españoles arrestados este martes en Castro Marim, a pocos kilómetros del Puente Internacional que une el Algarve con Huelva, por su posible relación con la muerte de un cabo de la Guardia Nacional Republicana (GNR) tras ser embestida una patrulla en el río Guadiana por una narcolancha a la altura de Alcoutim.

Fuentes policiales portuguesas han informado de su puesta en libertad la noche del martes después de su interrogatorio, tras el que no encontraron pruebas suficientes para que permanecieran bajo custodia en calidad de detenidos e imputados por el incidente en el río que acabó con la vida del agente luso en la frontera con Huelva y resultaron heridos otros tres agentes. Además de los dos ciudadanos españoles identificados, con antecedentes relacionados con el narcotráfico, se baraja la posibilidad que haya más implicados prófugos relacionados con el choque de las embarcaciones.

La Policía Judicial, encargada de la investigación, les sometió a un interrogatorio durante toda la noche y acabó liberando a los dos detenidos tras tomar sus datos y declararles sospechosos formales, una figura legal portuguesa previa a la acusación. Fuentes policiales han asegurado a la agencia Efe que esta imputación se debe a otros delitos "que no tienen nada que ver con esta situación", sin ofrecer más precisiones.

Los arrestos se produjeron a media tarde del martes por agentes de la Guardia Nacional portuguesa, dentro del dispositivo de búsqueda en la zona, en la que se desplegaron helicópteros, drones, policía a caballo y perros de rastreo, según recoge Jornal de Noticias, y que contó con apoyo de la Guardia Civil a lo largo de la frontera del Guadiana.

Uno de los arrestados iba a pie y emprendió la huida al ser detectado por los agentes, y se deshizo de una bolsa con 50.000 euros en efectivo, que posteriormente fue recuperada por la policía, informan diferentes medios lusos. El otro individuo fue localizado a las afueras de Castro Marim en el interior de un vehículo con matrícula española, cuando supuestamente esperaba al primero para cruzar la frontera por el Puente Internacional del Guadiana que comunica con la autovía A-49 en Ayamonte.

La falta de pruebas sólidas ha llevado a dejarles en libertad bajo fianza, según indica Diario de Noticias, aunque previamente se les ha identificado y localizado en calidad de sospechosos formales y mientras avanza la investigación, que podría dejar nuevas detenciones en las próximas horas.

Choque mortal en los alrededores de Alcoutim

El cabo Pedro Manata e Silva perdió la vida tras ser embestida una embarcación de la Unidad de Control de Costas y Fronteras del GNR, después de que fuera alertada sobre las 23:15 (hora portuguesa) de posibles actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en el río Guadiana, a la altura del término municipal de Alcoutim, pueblo portugués vecino de Sanlúcar de Guadiana, en Huelva.

La narcolancha embistió con la patrulla del GNR, causando la muerte del agente y provocando otros tres heridos leves entre sus ocupantes. Los agresores chocaron posteriormente con la ribera del Guadiana, río arriba, dejando la embarcación en llamas y huyendo a pie del lugar, tras lo que se activó un fuerte dispositivo para la localización de los prófugos.

En las investigaciones, la GNR ha contado con el apoyo de la Guardia Civil española, así como el de la Policía Marítima lusa y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil de Portugal. La familia de la víctima y los agentes involucrados en el suceso han recibido apoyo psicológico en todo momento prestado por las autoridades portuguesas.