Muere un agente de la GNR y tres resultan heridos tras ser embestida su patrullera por una narcolancha en el Guadiana

Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) ha fallecido y otros tres han resultado heridos después de que su patrullera fuera embestida por una narcolancha en el río Guadiana, en las proximidades de Alcoutim, según ha informado la agencia de noticias portuguesa LUSA.

El aviso del accidente se registró a las 23:21 de este lunes. De acuerdo con la información difundida por LUSA, la patrullera de la GNR realizaba una operación de fiscalización en la zona cuando fue abarloada por una embarcación de alta velocidad, presuntamente vinculada a actividades de narcotráfico.

Los tres guardias heridos se encuentran fuera de peligro, según confirmó la propia GNR. La narcolancha utilizada por los sospechosos fue hallada ardiendo unas dos millas (casi cuatro kilómetros) río abajo del punto donde se produjo la colisión, según informó SIC Noticias.

Los autores del ataque se dieron a la fuga, y las autoridades españolas fueron alertadas de inmediato, ya que el río Guadiana marca la frontera entre Portugal y España en ese tramo.

En las labores de socorro participaron 35 operativos, con el apoyo de 14 vehículos, además de medios fluviales y personal sanitario.

Las autoridades portuguesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y confirmar si la embarcación implicada estaba efectivamente relacionada con el tráfico de estupefacientes.