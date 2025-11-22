Jabugo, el municipio de Huelva que ostenta el mismo Récord Guinness desde hace 27 años y que revalida cada año

La provincia ha conseguido entrar en el Libro Guiness de los Récords un total de siete veces gracias al esfuerzo de los onubenses. De todas esas hazañas hay una que destaca de ente todas, el del cocido más grande del mundo que ostenta Jabugo desde 1998. Cada año, el municipio reúne a sus vecinos para revalidar su puesto en el famoso libro en el que lleva apareciendo un total de 27 años.

Este gran guiso de récord Guinness, se cocina por expertos cocineros de Jabugo junto con Rosario Navarro, quien desde la primera edición es el alma máter de la cocina y que guarda con recelo la receta de esta joya de la gastronomía. El guiso se prepara en una olla de dos metros de alto y dos de diámetro, utilizando los mejores ingredientes como son los garbanzos, las inigualables carnes ibéricas del municipio, y sus chorizos y morcillas.

Cocineros en la preparación del mayor cocido del mundo. / AYUNTAMIENTO DE JABUGO

En el último cocido se utilizaron unos 660 kilos de garbanzos, 210 kilos de patatas, 175 de calabaza, 140 de tocino viejo, 140 de espinazo salado, 140 de costilla salada, 205 kilos de presa de cara, 205 kilos de cabeza de lomo, un chorizo de 60 kilos en una sola pieza de 30 metros y una morcilla de 60 kilos de 30 metros, 110 kilos de tocino fresco, 150 de jabuguitos, 150 de morcilla serrana, un cochino de 20 arrobas, de 6 a 7 kilos de sal y 850 kilos de pan.

Para preparar este plato de categoría se tardan varios días. Se inicia con la preparación de los ingredientes y el remojo de los garbanzos, que continúa al día siguiente con el inicio de la cocción a fuego lento que alarga hasta el día siguiente. Para cocer todos los ingredientes son necesario 2.500 kilos de leña de encina y remos con los que se remueve el interior de la olla, y de la que salen raciones para entre 3.000 y 4.000 personas que acompañan el cocido con su pringá. Todo a precios populares y con un regusto tan bueno que hacer repetir a quienes han existido a ediciones anteriores.

Personas degustando el cocido. / AYUNTAMIENTO DE JABUGO

Alrededor del cocido se organiza una completa programación de actividades culturales y lúdicas convirtiendo el municipio en una fiesta. El Mayor Cocido del Mundo se ha convertido en un referente gastronómico y festivo de la comarca Sierra de Huelva, atrayendo cada año a miles de personas que se reúnen para disfrutar de esta espectacular degustación popular.