La increíble estafa a una vecina de Hinojos: le roban más de 2.000 euros en una llamada

Una vecina de Hinojos ha denunciado el robo que sufrió hace unos días tras ser estafada a través de su teléfono móvil. La vecina recibió un mensaje de texto alertándola de que un dispositivo inusual había accedido a su cuenta corriente. Desde el banco le solicitaban que indicase en un enlace si estaba siendo víctima de una posible estafa o era ella la que había accedido a su cuenta desde un dispositivo distinto al habitual.

La víctima asegura que los estafadores habían accedido a su teléfono introduciendo el mensaje en el hilo de los del propio banco, de modo que se disimulaba perfectamente como uno oficial de la entidad. "Recibí el mensaje por la vía oficial y el estafador me llamó desde el teléfono oficial de atención al cliente de Unicaja", explica en sus redes sociales.

Sin más, pensando que se trataba de un trámite oficial, entró en el enlace desde su teléfono, accediendo a una web que no tenía contenido y daba vueltas sin abrirse. Al ver lo ocurrido cerró la página y posteriormente recibió una llamada. “Era tan real que cuando me llamaron salió en pantalla el teléfono de Atención al Cliente de Unicaja. No tenía motivo alguno para pensar que era una estada", cuenta la vecina.

Cuando descolgó, escuchó a una operadora que parecía querer ayudarla a solucionar la alerta de posible estafa. Tras varias preguntas de rigor, le pidieron la contraseña para entrar en la cuenta. La vecina, que vio todo bastante creíble, como si de una gestión más de su banco de toda la vida se tratara, se la dio y al momento le colgaron.

Algo inquieta, decidió entrar en su cuenta corriente y comprobó que, efectivamente, se habían hecho dos transferencias en cuestión de segundos: una de 930 y otra de 1.240 euros. En total, le habían robado 2.170 euros.

"Me gustaría aclarar que, por norma general, suelo identificar los casos de fraudes, me he topado con más de uno y los he sabido esquivar, en este caso se rodearon varias circunstancias y la sensación de realidad se apoderó de mi ingenuidad. Ahora, por suerte he podido recuperar mi dinero, aunque no suele ser lo habitual. Cuando lo denuncié a mi banco aún no habían hecho efectiva la retirada de dinero, por lo que pudieron bloquear la cuenta del estafador y retener la cantidad. Tras pasar por el departamento de fraude, he podido recuperar mi cantidad", ha confirmado la vecina a este periódico.

Pese a todo, ha querido hacerlo oficial al público para transmitir un mensaje a toda la población: por muy real que parezca, desconfiad siempre de las conversaciones telefónicas", ha alertado la vecina a través de su perfil de Facebook.

"Por tanto, os quiero compartir la lección que he aprendido con esta experiencia y con la que espero ayudar a algunas personas a no caer en la trampa. La entidad bancaria no envía enlaces, sólo nos facilita códigos. Atención al cliente nunca llama al cliente y, por otra parte, el operador no te pedirá jamás las claves de seguridad, aunque te esté llamando desde un teléfono oficial", advierte.