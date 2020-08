El incendio de Almonaster ha arrasado ya 9.000 hectáreas de terreno

Las primeras estimaciones del Plan Infoca apuntan a que la superficie recorrida por las llamas del incendio que se originó el pasado jueves en el paraje Olivargas de Almonaster la Real ha sido hasta la fecha de 9.000 hectáreas.

No obstante, como informa el Infoca en su perfil de Twitter, "el perímetro es muy irregular y dentro del mismo hay zonas que no han resultado quemadas", por lo que este dato es provisional y no se descartan furutas moficicaciones.

Pese a todo, da idea de la gravedad del siniestro forestal. En el incendio de Las Peñuelas, más conocido como el de Doñana, ardieron 10.300 hectáreas de terreno durante los 11 días que estuvo activo. Aquí se está cerca de esa cifra en apenas tres jornadas.

En paralelo, en la reunión técnica de esta mañana el director de extinción del fuego de Almonaster ha informado a la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, sobre la envergadura del dispositivo: ya son 26 medios aéreos y 140 efectivos trabajando directamente en tierra.

Sobre las 12:00 se encontraban trabajando para combatir las llamas 26 medios aéreos, 140 efectivos por tierra, 7 autobombas y 8 máquinas pesadas del Infoca, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene movilizados a 69 militares, 6 autobombas y dos máquinas pesadas.