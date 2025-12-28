Huelva concentra el 10% de toda la droga intervenida este año en España

Huelva se ha consolidado como uno de los puntos calientes del narcotráfico en España, con un notable incremento en la aprehensión de hachís, y con el decomiso de cocaína de alta pureza.

Así se puso de manifiesto durante la intervención del jefe de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas en Sevilla, Luis Manuel Osorio Padilla, en el I Foro sobre Narcotráfico celebrado el pasado miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, donde se reunieron autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y estudiantes, con el objetivo de analizar de forma integral la problemática del tráfico de drogas en la provincia.

Según reveló dicho experto en función de los datos que maneja el laboratorio de la Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas situado en Sevilla, dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y donde se analiza toda la droga incautada en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla, la incautación de hachís en Huelva aumentó un 22% en 2025 respecto al año anterior, pasando de 34.500 en 2024, a aproximadamente 42.000 kilos decomisados en lo que llevamos de 2025.

Otros datos revelan que la provincia onubense, que representa solo el 2% del territorio nacional y el 1,1% de la población de España, concentra el 10% de toda la droga intervenida en el país, mientras que Andalucía concentra el 42% de todas las aprehensiones, siendo Huelva la segunda provincia española en entrada de hachís, solo por detrás de la de Cádiz.

La incautación de hachís ha aumentado este año un 22 por ciento en Huelva / M.G.

Este incremento de las incautaciones contrasta con las declaraciones que realizó en el mismo foro el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, Julio Serrano, quien aseguró que "no existe un repunte del narcotráfico" en la provincia de Huelva, una circunstancia que, de ser cierta, solo podría responder a una intensificación de las operaciones que contra el narcotráfico han desarrollado durante 2025 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado encargadas de la lucha contra el narco.

El laboratorio del que Osorio Padilla es jefe, recibe, custodia y analiza toda la droga intervenida en Sevilla, Huelva y Córdoba. Su labor como peritos judiciales independientes asegura la imparcialidad en los análisis y la garantía de la cadena de custodia, un paso clave para los procedimientos judiciales por narcotráfico. Antes de ser recepcionada por el mismo la sustancia estupefaciente intervenida, los cuerpos y fuerzas de seguridad que la incautan realizan una primera estimación bruta del peso, que incluye los envoltorios, y posteriormente en el laboratorio, se determina el peso neto de la droga sin envolventes, que es el que finalmente queda registrado en los informes periciales.

En cuanto a la cocaína, las cantidades incautadas se han mantenido estables tras un fuerte aumento previo a 2024, con algo más de 3.000 kilos intervenidos tanto ese año como en 2025.

Cocaína de alta pureza intervenida en Huelva

Los análisis del laboratorio revelan que la cocaína decomisada en Huelva presenta una pureza media superior al 75%, con valores habituales en torno al 80%, muy por encima de la media nacional del 70% -en grandes decomisos-. Esto implica un mayor riesgo sanitario por su elevada potencia.

Respecto al cannabis, los análisis muestran que la marihuana decomisada en Huelva presenta un 15% de THC, la resina de hachís un 34,95% y las hojas de cannabis un 3,88%. El THC es el principal compuesto psicoactivo que actúa sobre el cerebro y el sistema nervioso, generando el efecto "colocón". Estos valores se encuentran dentro de los rangos habituales que recoge para toda España el Plan Nacional sobre Drogas 2025, aunque destacan por la capacidad psicoactiva de los productos incautados.

Preservativos, tomates frescos y chocolatinas: cada vez más creatividad en el camuflaje de la droga

El laboratorio también ha detectado una creciente sofisticación en el empaquetado de la droga, con métodos que dificultan su detección y que confirman la cada vez más elevada creatividad de las redes de narcotráfico. Entre los ejemplos más llamativos se encuentran cajas de chocolatinas, tomates frescos o preservativos, entre otros, según precisó el experto. Este tipo de embalaje no solo busca eludir la detección, sino también facilitar el transporte y ocultamiento de la droga.

Además, los peritos del laboratorio analizan los adulterantes utilizados para "cortar" la cocaína, que suelen ser polvos blancos homogéneos con efectos estimulantes, como cafeína, ibuprofeno o paracetamol, entre otras sustancias psicoactivas. Esto permite mantener la sensación de euforia y aumentar el volumen de la droga.

Operación contra el 'narco' en una playa de la Costa Occidental de Huelva, en una imagen de archivo / M.G.

Osorio Padilla señaló que su equipo también monitoriza tendencias de consumo de sustancias estupefacientes por zonas, así como la aparición de nuevas drogas y sustancias psicoactivas, que son "muy fáciles" de sintetizar y distribuir. Esta información es clave para anticipar riesgos sanitarios y sociales asociados al consumo.

Finalmente, los expertos del laboratorio testifican en los juicios por narcotráfico, aportando informes periciales sobre peso, pureza y composición de la droga, y cada vez con más frecuencia lo hacen de forma telemática, facilitando y agilizando enormemente la participación en los procesos judiciales sin necesidad de desplazamientos.