Herida muy grave una mujer de Lepe al ser atacada por dos perros en Reino Unido: tuvo que ser evacuada en helicóptero en estado crítico

Una mujer de 36 años natural de Lepe ha resultado herida muy grave y su hijo, de 3 años, sufrió lesiones menos graves, tras ser atacados en Bath (Reino Unido) por dos perros potencialmente peligrosos, que dejaron a la mujer en estado crítico con heridas que necesitaron 196 puntos de sutura en la cabeza.

Los hechos sucedieron en torno a las 18:30 del pasado martes, 23 de septiembre, cuando la mujer, Marisa Maestre, que lleva varios años viviendo y trabajando en Reino Unido, se encontraba con el niño en el área de Fairfield Park y dos perros que estaban sueltos se abalanzaron sobre el pequeño.

Según ha relatado a Efe, cuando vio que el niño estaba siendo atacado, se tiró al suelo sobre él para protegerle, y en ese momento los dos animales la atacaron a ella, provocándole heridas graves en la cabeza, por lo que tuvo que ser evacuada en helicóptero en estado crítico.

Nada más llegar al hospital fue operada para reconstruirle toda la zona afectada, la cabeza y pabellones auriculares, y tras pasar una semana en la UCI se recupera ya en planta, con 196 puntos en la cabeza, mientras que el niño sufrió heridas menos graves.

La mujer ha señalado que la Policía arrestó de forma inmediata al propietario de los perros, un hombre de 50 años, "bajo sospecha de estar a cargo de perros peligrosos fuera de control, concretamente ejemplares de Cane Corso.

Para reforzar la investigación, la Policía de Bath ha pedido a quien tenga algún testimonio de los hechos que lo aporte, incluso preguntando "casa por casa" a los vecinos de la zona en sus casas por este incidente.