Un grupo de corredores avisó a la Guardia Civil del paradero del joven desaparecido de Bonares

Fue un grupo de corredores de Huelva, el denominado runners La Palmera, el que avisó a la Guardia Civil de que un joven al que adelantaron mientras realizaban una ruta por una vía secundaria, cerca del parador de Mazagón, podría ser Fernando Moreno, el vecino de Bonares que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes, 1 de enero.

Este grupo, que lleva cinco años organizando rutas para correr, quedó a las nueve de la mañana en el Parador de Mazagón para iniciar su recorrido de veintiún kilómetros. Sus integrantes, de entre 36 y 63 años de edad, dejaron allí sus vehículos aparcados, comenzaron a correr y a unos tres kilómetros se encontraron con un chaval, al que saludaron y adelantaron, ya que iba en la misma dirección.

En principio no le dieron mayor importancia pero conforme fueron avanzando, uno de ellos planteó al resto del grupo si la persona que habían adelantado no sería el joven de 30 años desaparecido. Empezaron a analizar la situación y les llamó la atención su forma de caminar, “iba muy despacio”, apuntó César Recuero, uno de los corredores, así como el hecho de que fuera por una vía poco transitada y que no llevara la equipación de un senderista o un corredor habitual.

Se dieron cuenta entonces que la ropa que llevaba era la misma que la del joven en el momento de su desaparición, un chaquetón gris oscuro y gorro de plumas.

Ante las dudas surgidas y la posibilidad de que fuera el joven desaparecido decidieron llamar a la Guardia Civil e informaron de las características de la persona que habían adelantado hacía dos minutos, la ropa que llevaba y por dónde iba. Tras lo cual siguieron su ruta.

Cuando terminaron de hacer el recorrido, leyeron, a través de sus móviles, que la Guardia Civil había encontrado en buen estado de salud al joven desaparecido cerca del Parador de Mazagón, en el término de Moguer, y fue para el grupo de corredores de Huelva “una gran alegría”, que se localizara al chaval que llevaba dos días en paradero desconocido.

Todo fue fruto de “la casualidad”, de estar en el sitio y en el momento oportuno, “le puede pasar a cualquiera”.