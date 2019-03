En estado grave una mujer tras ser apuñalada en el cuello por su marido

Tragedia en Bollullos Par del Condado. La vivienda de la calle Delgado Hernández en la que convivía una conocida pareja de la localidad fue ayer escenario del ataque de J.M.S.E.M. a su mujer, M.J.Q., a la que presuntamente acuchilló en el cuello para después acabar suicidándose.

La víctima, de unos 45 años y propietaria de un popular negocio de estética de la localidad, tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía al cierre de esta edición estable pero con pronóstico grave tras ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

Él tenía unos 54 años y era un reconocido abogado de la localidad, apreciado por sus compañeros en Huelva. Pertenecía al turno de oficio de violencia de género, pero sufría una profunda depresión y estaba sometido a un potente tratamiento psiquiátrico, confirmaron fuentes cercanas al caso a Huelva Información.

Los hechos ocurrieron delante del hijo de la pareja, un menor de ocho años de edad al que le costará recuperarse del impacto. Según las fuentes consultadas por este diario, fue el niño el que dio la voz de alarma. De hecho, salió de su casa y corrió a la de la vecina de enfrente, que precisamente es la concejala de Asuntos Sociales de Bollullos, Maruja Cadaval, quien acompañó al pequeño al interior del domicilio y se encontró a la víctima gravemente herida.

Afortunadamente también acudió a la llamada de auxilio el hermano del presunto agresor, quien es un conocido médico de urgencias del Virgen del Rocío. Él se encargó de realizar el torniquete a su cuñada, lo que posiblemente le haya salvado la vida.

Los vecinos alertaron al 112 y a la Guardia Civil en torno a las 15:15 de ayer. Hasta el domicilio arribaron de inmediato dotaciones de la Benemérita y de la Policía Local de Bollullos. Y procedieron a buscar al presunto agresor de M. Lo hallaron en un corral contiguo, ya fallecido, después de que se quitara la vida arrojándose al vacío.

El revuelo en la calle Delgado Hernández fue monumental en la tarde de ayer. La Guardia Civil procedió a acordonar la zona y los servicios de emergencias solicitaron la presencia del forense. El 112 informaba a las 18:20 de que la directora del Instituto de Medicina Legal de Huelva, Carmen Álvarez, se dirigía a la zona del suceso para proceder al levantamiento del cadáver.

Se investigan las causas que han rodeado a la tragedia y si pudiera tratarse de un nuevo caso de terrorismo machista. No obstante, la Guardia Civil subraya que no había denuncias previas por violencia de género, aunque sí recalca que el varón se encontraba bajo tratamiento psicológico.

Este triste suceso ha conmocionado a la localidad de Bollullos. El concejal popular en el Ayuntamiento del municipio Adrián Moreno, también abogado de profesión, señaló que "esto ha sido muy fuerte". Acompañado por la alcaldesa bollullera, Isabel Valdayo, se mantuvo a pie firme en la calle del suceso para acompañar en el sentimiento a sus vecinos, muchos de los cuales no pudieron ni salir ni entrar a sus casa mientras la vía se mantuvo acordonada. "No haremos manifestaciones hasta que no sepamos cómo evoluciona ella", dijo a este periódico.

El cadáver de J.M.S.E.M. salió de la vivienda a las 20:00 y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde mañana se le realizará el examen forense.

La delegada en Andalucía de la asociación Clara Campoamor, la letrada Patricia Catalina, lamentó ante este periódico que "otra vez haya vuelto a ocurrir algo así y sin denuncia previa: no hay que callarse, hay que denunciar".

La abogada desea que M.J.Q. "se recupere pronto y nos ponemos a plena disposición de ella para todo lo que necesite". También afirmó que le apena que "el niño haya tenido que presenciar semejante episodio, los menores son los grandes olvidados de la violencia de género y yo también estaré aquí para todo lo que necesite".

La delegada andaluza de Clara Campoamor tiene claro que "vamos a seguir en esta lucha para acabar de una vez con esta lacra".