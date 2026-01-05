El Gobierno apuesta por reubicar el paseo marítimo para ganar playa en Matalascañas

El Gobierno apuesta por reubicar el paseo marítimo, retranquearlo, para ganar playa en Matalascañas. Así lo manifestó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Recordó que el Ministerio está invirtiendo 6 millones de euros "en una medida paliativa", consistente en la aportación de arena y mejora de espigones de defensa, "pero si se quiere una solución estructural, que es la que le llevamos proponiendo al alcalde de Almonte desde hace tiempo, a lo que él se resiste, es una inversión que significa reubicar el paseo tierra adentro, en una actuación que asumiría al cien por cien la Dirección General de Costa, pero necesitamos conveniar con el Ayuntamiento una aportación de esos terrenos para poder ejecutar la obra y ganar playa".

Morán indicó que esta iniciativa forma parte "de todo un plan de inversión del Ministerio" en Almonte, "donde hay en marcha inversiones por más de 21 millones de euros, esto significa que el compromiso del Ministerio es visible, palpable y constatable en obras y en actuaciones que están ya en marcha".

El secretario de Estado de Medio Ambiente señaló que en la playa de Matalascañas se está dando el fenómeno del Cambio Climático, "que está afectando a todo el litoral español y representa un proceso que nos obliga a entender cuál debe de ser el modelo que debemos aplicar para ganar en resiliencia, en capacidad de respuesta y en seguridad para todo el litoral español en los próximos años, inversiones que tienen que tener en cuenta el proceso de adaptación a un proceso que es irreversible, que es la elevación del nivel del mar, el incremento de los fenómenos extremos, para lo que ya no sirven las respuestas clásicas, paliativas, de aportar arena a las playas"

Incidió en que "el mar va a ir ocupando cada vez más terreno hacia el interior y la defensa que tenemos es recuperar la playa, las dunas y eso significa eliminar edificaciones e infraestructuras que suponen un serio riesgo para la estabilidad del borde litoral y como consecuencia para la seguridad de los ciudadanos".