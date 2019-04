El sector del cerco se la juega

Hoy lunes será un día crucial para el futuro y la viabilidad de la flota pesquera del cerco que faena en el Golfo de Cádiz. Una reunión en Lisboa y otra en Sevilla serán decisivas para conocer qué le espera al sector y poder actuar en consecuencia. El sector vive intranquilo y momentos de incertidumbre desde hace meses.

En la capital lusa se reúnen los gobierno de España y Portugal para analizar la situación del caladero y presumiblemente abordar la cuota de sardina que se designará para este año. Será a raíz de los informes que presenten los biólogos que también asistirán a la reunión. Mientras tanto en la capital hispalense, sector andaluz y Junta de Andalucía mantendrán un encuentro para abordar la situación.

Los armadores denuncian la “situación de bloqueo” que mantienen los ministerios de Pesca de ambos países, que “hacen caso omiso” a las peticiones del sector y “no ofrecen ninguna respuesta” a las solicitudes para que una vez por todos les indiquen y les informen sobre la cantidad de cuota de pesca de la cual podrán disponer y la fecha de apertura de dicha pesquería.

Esta situación provoca una “tensa incertidumbre”, según el sector, máxime cuando desde finales de septiembre del año pasado los pescadores de sardinas de Portugal y de España no pueden capturarla.Tal es así que los armadores de ambos países mantuvieron una reunión el pasado día 19 en la localidad portuguesa de Penique para buscar soluciones al bloqueo. En ella el sector de cerco español (Golfo de Cádiz y Cantábrico Noroeste) y el portugués acordaron demandar a sus respectivos gobiernos poder capturar “como mínimo” 15.425 toneladas de sardina ibérica en la campaña 2019, lo que supone el 10% del stock de esta especie.

El cerco de España y Portugal va a construir una plataforma reivindicativa

Menos de esa cantidad afirman que sería “caótico” para asegurar la rentabilidad del trabajo en el mar. Para determinar esa cifra, los pescadores se apoyan en que la biomasa en los caladeros se ha recuperado según los últimos informes técnicos que manejan los biólogos.

Además señalan que llevan varios años con captura cero, lo que ha supuesto “un gran esfuerzo” para el sector y el aumento del 70% de la población de la sardina. En su opinión, la recuperación de biomasa de sardina es evidente en el Golfo de Cádiz y en el resto de caladeros tras los recortes de cuotas que se han llevado a cabo, por lo que consideran ilógico que se mantengan las restricciones.

El sector del cerco de la península ibérica afirman no van a dejar pasar la oportunidad que se tomen decisiones que vayan en contra de la viabilidad económica de los pescadores, ya que son los mismos técnicos quienes confirman que la recuperación de la sardina es del 80%, mientras que las administraciones sólo quieren aumentar la cuota de captura en 100 toneladas.

El año pasado la flota ibérica contó con una cuota de 14.600 toneladas para los barcos de los dos países, lo que supuso una reducción de más de 2.400 toneladas respecto a las del año anterior. Un tercio correspondieron a España y dos para Portugal. Inicialmente se garantizaron las primeras 7.300 toneladas de mayo a finales julio, ya que las 7.300 restantes estaban condicionadas a que el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES) certificara una recuperación del 10% de la biomasa con respecto a julio de 2017.

En la reunión de Lisboa está previsto que se concrete la propuesta que se llevará a la Unión Europea pero solo asistirán representantes de los gobiernos y los técnicos que elaboran los estudios sobre las especies, y sin la presencia del sector. Este hecho ha sido muy criticado por el sector.

La flota de cerco del Golfo de Cádiz lleva capturando boquerón desde que se agotó la cuota de sardina. Parte de los barcos de la provincia onubense y, sobre todo de Isla Cristina, permanecen amarrados a puerto a pesar de que desde el pasado mes de febrero puede faenar, después de los dos meses de parada biológica. Y es que, una vez agotado el cupo establecido el pasado año, las embarcaciones no pueden capturar sardina hasta que determine las nuevas cantidades el Gobierno central.

Los armadores consideran que salir a faenar no es rentable, ya que por una parte, no pueden pescar sardina y, por otra, que sólo el boquerón no garantiza la viabilidad.

Distintas asociaciones de pescadores de Isla Cristina, como la Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Isla Cristina, la Asociación Sur-Atlántica de Buques, la Asociación isleña de Armadores y Armadores La Higuerita han hecho público un manifiesto en el que expresan las dificultades que tienen para poder faenar.

Boquerón

Los armadores tan sólo conocen que podrán pescar boquerón hasta el 30 de junio, cuando termina el periodo establecido con anterioridad, pero nada saben de la sardina, cuyo periodo de captura se centra del 1 de mayo al 30 de septiembre.

En condiciones normales, el sector del cerco onubense reserva el cupo de la sardina para el verano, periodo por excelencia para el consumo de este pescado.

Las embarcaciones que se dedican a la modalidad del cerco en el Golfo de Cádiz están localizadas en los puertos onubenses de Punta Umbría e Isla Cristina y en los gaditanos de Barbate y Sanlúcar de Barrameda, y sus capturas principales son la sardina y el boquerón.