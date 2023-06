El plano de las fortificaciones militares de Ayamonte en el siglo XVIII: un informe de espionaje portugués

Como es sobradamente conocido, la cartografía es una fuente de considerable importancia en términos de investigación histórica. De hecho, la cartografía militar, más que representar fortalezas, fuertes, baterías, cuarteles y demás estructuras de la Arquitectura Militar, proporciona información muy relevante de carácter geográfico, topográfico, corográfico, estadístico e hidrográfico de las regiones representadas. Con respecto al siglo XVIII, se ha estudiado la cartografía de algunos de los ingenieros militares más destacados, como el ingeniero militar portugués José de Sande Vasconcelos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en el transcurso de los últimos años, la obra de Sande Vasconcelos está lejos de ser debidamente estudiada en su totalidad, y sigue existiendo un importante número de documentos poco considerados y nunca sujetos a análisis. Un excelente ejemplo es, por supuesto, el poco conocido mapa de las fortificaciones militares de Ayamonte, prácticamente desconocido en España y elaborado por este ingeniero militar del país vecino.

De hecho, aunque este documento sin título fue publicado en obras como Las operaciones militares de la Guerra de las Naranjas en la desembocadura del Guadiana, de José Paulo Berger, o en O Real Archivo Militar – Cronologia História e Documental, de José Eduardo Caixaria, no podemos afirmar que haya sido objeto de ninguna valoración crítica. Con unas dimensiones de 63 cm de ancho y 48 cm de alto, este documento se encuentra bajo la custodia del Gabinete de Estudos Arqueológicos e de Engenharia Militar da Divisão de Infra-estruturas do Exército en Lisboa y revela ser una carta de gran interés histórico-artístico, donde el entonces José de Sande Vasconcelos presenta en detalle los Fortes de Ayamonte, concretamente el antiguo castillo, el llamado forte novo, y el Baluarte de las Angustias, al que este ingeniero militar se refiere como Forte da paçagem. Como este plano no está fechado, la pregunta que surge de inmediato es, claramente, a qué época corresponde. La información puesta a disposición del público por la biblioteca digital del ejército portugués remite este plano, de forma genérica, a los años de 1700. Sin embargo, no sólo los datos biográficos del autor, sino también las particularidades caligráficas y estilísticas del documento permiten determinar con cierta seguridad una cronología más precisa.

Como podemos comprobar a través de las diversas aportaciones sobre la vida de José de Sande Vasconcelos, este ingeniero militar fue adscrito al Reino del Algarve durante la ejecución del Plan de Restauración ideado por el Marqués de Pombal. De hecho, fue en 1772 cuando Sande Vasconcelos fue enviado al Reino del Algarve, participando activamente en la construcción de la Nova Vila de Santo António de Arenilha, ya en 1774. Además, su fructífera labor está profusamente atestiguada por la cantidad y calidad de sus producciones cartográficas relativas a esta villa de frontera con España. De hecho, como escribimos anteriormente en Vila Real de Santo António na cartografia militar de José de Sande Vasconcelos à guarda do Arquivo Histórico Municipal ARM/VRSA, identificamos aproximadamente veinte obras suyas producidas en apenas dos años, entre 1774 y 1776.

Ahora bien, naturalmente, la elección del terreno para la construcción de Vila Real de Santo António, prácticamente frente a Ayamonte, no fue casual. De hecho, la elección del terreno sólo se produjo tras la prospección in situ realizada por los ingenieros militares, que eligieron un emplazamiento que no estaba al alcance de la artillería española, principalmente, de la artillería que se emplazaba en la torre almenara de Canela y del Baluarte de las Angustias. En ese sentido, el plano de las fortificaciones militares de Ayamonte, de Sande Vasconcelos, se presenta como un interesante informe de espionaje que contiene información detallada y relevante para la construcción de la nueva villa portuguesa en la línea fronteriza. Cabe señalar que el autor representa las fortificaciones ayamontinas sin siquiera considerar el urbanismo civil que encontramos detalladamente representado en la cartografía de sus ingenieros militares españoles contemporáneos, como Juan Cavallero, que en 1772 realizó el Plano de la Plaza y Castillo de Ayamonte, según el Estado en que existen el presente año.... Lo cierto es que, la forma minuciosa en la que Sande Vasconcelos representa el Baluarte de las Angustias, al que llama Forte da paçagem, es claramente representativa de los objetivos geoestratégicos portugueses que motivaron la producción de este documento, especialmente cuando este ingeniero militar discrimina en detalle la ubicación de las cañoneras, el cuartel de los soldados y del oficial de guardia, la entrada a la fortaleza o el lugar “chamado da paçagem: aonde também se dezembarca”.

Parece claro, por tanto, que el discurso informativo producido por Sande Vasconcelos tuvo una dimensión manifiestamente estratégico-militar y que este documento cartográfico se elaboró, aproximadamente, entre 1774 y 1776, periodo durante el cual estaba trabajando en la construcción de la nueva villa del otro lado del Guadiana. Por otra parte, el mapa de las fortificaciones militares de Ayamonte, de Sande Vasconcelos, nos remite, en cuanto a estilo, recursos cromáticos y caligrafía, a otras obras realizadas durante este breve pero fructífero período, como el mapa topográfico de la comarca de Santo António de Arenilha y su respectiva explicación –ambos producidos en 1775– o las llamadas “manobras militares”, producidas durante las fiestas de fundación de Vila Real de Santo António, en 1776, donde estuvo presente parte de la nobleza andaluza. Mucho más podría decirse sobre este documento cartográfico cuyo estudio permanece inédito y es prácticamente desconocido para los historiadores españoles. Sin embargo, es importante, concluir que el plano de las fortificaciones militares de Ayamonte, de Sande Vasconcelos, constituye un interesante relato del espionaje portugués, en la época de la construcción de Vila Real de Santo António, el símbolo de la afirmación vida política, militar y económica del país vecino frente al Estado español de Carlos III.