El ejército estudia la instalación de un campamento en Lepe para los inmigrantes afectados por los incendios

Un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra se ha desplazado a Lepe para estudiar la instalación de un campamento para acoger a los inmigrantes sin vivienda que deambulan por la ciudad tras quemarse hace dos semanas las chabolas que ocupaban en campos de la localidad.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, los militares que se han desplazado pertenecen a la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG 21), con base en Sevilla, y están estudiando distintos puntos del extrarradio del municipio donde se podría ubicar el campamento.

La idea es instalar un campamento de tiendas, literas, y material de habitabilidad, de modo que puedan al menos tener un sitio estable en el que estar, con el fin de prevenir posibles contagios por coronavirus en asentamientos que se encuentran en precarias condiciones tras dos incendios sufridos en Lepe.

Tras estos siniestros, una parte de los damnificados se encuentran acampados a las puertas del Ayuntamiento de la localidad, reclamando soluciones para su situación. La actuación del Ejército ha sido solicitada por las autoridades locales a la Delegación de Gobierno.

La subdelegación del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha señalado que la intervención que "tras la pérdida de los enseres de muchas de las personas que habitaban en los asentamientos y ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía y del municipio, el Gobierno de España ha dado una respuesta. Estamos en una situación de Covid-19 en la que no podemos consentir que más de 100 personas anden por las calles sin tener donde pernoctar, asearse o comer". En respuesta, "el Gobierno de España da respuesta humanitaria y con ese objetivo se ha trasladado a Lepe un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra compuesto por ocho personas para estudiar qué se puede hacer posiblemente a partir del lunes". La intervención "no es una solución definitiva, que no debe servir de reclamo para otros municipios pero era absolutamente necesaria".