Efectivos de la lucha contra el narcotráfico en Huelva denuncian la creciente violencia de los narcos tras la muerte de un GNR este lunes en el Guadiana

Efectivos de la lucha contra el narcotráfico en Huelva, consultados por este periódico, han lamentado la muerte del agente de la GNR portuguesa el pasado lunes en el Guadiana tras ser embestido el patrullero en el que iba a bordo por una narcolancha.

Además, han querido aprovechar dicho suceso para poner de manifiesto el riesgo creciente al que se enfrentan diariamente en las costas onubenses debido a la cada vez mayor violencia de las redes criminales dedicadas al narcotráfico en la zona, y a la falta de medios adecuados con los que cuentan para hacer frente a las narcolanchas.

En este sentido Fran García, responsable nacional del CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha señalado a Huelva Información que el aumento de la agresividad de los narcotraficantes, que ya protegen la carga con varias embarcaciones y armamento de guerra, "pone en riesgo la vida" de quienes luchan contra esta lacra.

Igualmente ha indicado que el fallecimiento del agente luso de la GNR demuestra la necesidad de que se agilice por parte del Gobierno de España la aprobación de la ley de profesión de riesgo para el colectivo, la cual se encuentra actualmente paralizada en el Congreso; y que se dote a los funcionarios de medios adecuados para operar con seguridad en las costas de Huelva.

García ha añadido que "los efectivos de Vigilancia Aduanera trabajan con embarcaciones de menor potencia y tamaño frente a las narcolanchas, que son más rápidas y resistentes, lo que pone a diario en riesgo su seguridad. Es urgente que el Estado refuerce los medios disponibles y modernice la flota en Huelva para evitar que estos episodios se repitan, y que se reconozca la labor de los funcionarios con la protección que merece su profesión", ha concluido.

Otras fuentes de la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia han indicado a esta redacción que cada vez más, los tripulantes de las narcolanchas "suelen portar armas y actuar con mayor violencia", así como han advertido que "Huelva se ha convertido en una de las principales rutas de entrada de cocaína en Europa", por lo que "es solo cuestión de tiempo que esas armas se utilicen contra los efectivos para proteger la mercancía".

También han subrayado que los funcionarios trabajan con embarcaciones ligeras, semirrígidas y de menor potencia, frente a las narcolanchas más rápidas y reforzadas, lo que genera una "clara desventaja operativa".

Según apuntan, este aumento de la agresividad se refleja en incidentes recientes como el del pasado 11 de octubre, cuando tres narcolanchas acosaron a la patrullera Fénix, de Vigilancia Aduanera, frente a Huelva capital, para impedir la interceptación de otra embarcación sospechosa de transportar droga.

Dicha patrullera, de menor tamaño y potencia, fue entonces objeto de maniobras intimidatorias durante varios minutos, mientras los narcotraficantes protegían la huida de la embarcación sospechosa y cortaban el rumbo de la oficial.

Pese a la profesionalidad de los agentes y el uso de armas reglamentarias con carácter disuasorio, los narcotraficantes lograron huir.

Las fuentes consultadas denuncian finalmente que estas situaciones "se repiten de manera habitual", así como muestran "la necesidad de reforzar la flota y la presencia operativa en Huelva, donde las redes criminales ya operan con armamento hasta de guerra, así como con varias embarcaciones para hostigar a los funcionarios que intentan impedir los alijos". Según el representante del CSIF, la falta de medios y embarcaciones robustas para patrullaje en la provincia genera "sensación de abandono y agrava el riesgo al que se exponen los efectivos".