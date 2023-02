Asociaciones ecologistas denuncian que la tala incontrolada en Hinojos perjudica un hábitat clave para los linces

La tala incontrolada de chopos, álamos y acebuches en el espacio Arroyo Algarve de Hinojos está modificando la ruta natural de apareamiento del lince ibérico. Así lo denuncia el movimiento ecologista Mujeres por Doñana, quien además asegura que se trata de un espacio estratégico de elevado valor natural por tratarse de uno de los dormideros de milano real más importantes de Andalucía.

Las ecologistas denuncian además que desde hace meses Arroyo Algarve se ha convertido "en un basurero y una escombrera" y se está transformando "a pasos agigantados en un bosque devastado" a causa de la tala de árboles para satisfacer la demanda comercial de pellets y biomasa.

Desde la Asociación aseguran haberse puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la entidad con competencia directa en este espacio, sin éxito. De poco parece haber servido, manifiestan las ecologistas, ya que después de reiteradas advertencias los árboles, algunos con muchos años de vida, fueron segados y aun nadie ha podido explicar el destino de los camiones cargados de madera que salían cada día de este paraíso natural y de vida silvestre.

Cristina Mariño, coordinadora de Mujeres por Doñana, asegura sentirse "muy desilusionada" tanto con la Junta como con la Confederación ya que "no solo no hacen nada sino que ni siquiera se dignan a contestar ningún requerimiento". Mariño asegura que ambas instituciones "han entrado en un sistema de silencio absoluto especialmente sobre quién tomó la decisión sobre la tala de árboles en esta zona natural, unos árboles que no estaban en riesgo de caída".

Las ecologistas continúan vigilando la zona a la espera del pronunciamiento de la Junta y la Confederación, y aseguran que se mantendrán denunciando lo sucedido mientras no se tomen medidas.