Doñana amplía su pulmón verde: casi dos millones de plantas para recuperar 'Las Peñuelas' nueve años después del incendio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado junto a un grupo de jóvenes en una plantación de árboles en el paraje de 'Las Peñuelas', en el término municipal de la localidad onubense de Moguer, y ubicado dentro del Espacio Natural de Doñana, donde un incendio en el verano de 2017 arrasó más de 10.000 hectáreas. Hoy, casi nueve años después, las cenizas van dejando paso al verde gracias a la acción conjunta de asociaciones e instituciones a través del proyecto 'Doñana Renace', caso de la Junta de Andalucía, que ya ha plantado en la zona 1,1 millones de plantas con las que contribuir a la recuperación forestal y ambiental del espacio.

Durante su visita al paraje, Moreno ha destacado la importancia de concienciar y, al mismo tiempo, actuar conjuntamente para proteger el enorme patrimonio medioambiental que atesora Andalucía. "Lo que está pasando es efecto del cambio climático. Por un lado, olas de calor, con prolongadas sequías e incendios, como pasó en Las Peñuelas. Por otro, trenes de borrascas con grandes inundaciones. En 2017, aquí se originó un incendio que dejó mucha destrucción. Y ante esta situación, el Gobierno andaluz lideró una iniciativa de reforestación en la que estamos todos juntos", ha recordado.

Juanma Moreno con los jóvenes que participan en una plantación de árboles en el paraje de 'Las Peñuelas', dentro del Espacio Natural de Doñana.. / M.G

"El papel de los jóvenes será esencial. Este grupo de alumnos de 1º y 2º de la ESO que están aquí lo escenifica. Es enorme la importancia de educar en la corresponsabilidad climática para lograr hitos como el que tenemos ante nosotros: el renacer del bosque que años atrás quedó destruido. Y lo comprobamos justo donde estuvo instalada la unidad técnica avanzada del Infoca para coordinar la lucha contra aquel incendio. En el ámbito ambiental, se destruye muy rápido, pero se construye muy lentamente. Hoy, aquí celebramos todo lo que estamos dispuestos a hacer por la naturaleza", ha agradecido el presidente.

El incendio de las Peñuelas ha sido uno de los desastres naturales más graves que se han producido en el entorno de Doñana. Afectó a los municipios de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, a los espacios protegidos del Parque Natural de Doñana y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres, y provocó la evacuación de miles de personas. Además de ello, afectó hábitats de especies en peligro como el lince ibérico y el águila imperial.

Juanma Moreno conversa con uno de los trabajadores que presta su servicio en la plantación de árboles en el paraje de 'Las Peñuelas'. / M.G

Durante los últimos años, la prioridad de la Junta de Andalucía ha sido su recuperación forestal y ambiental, contando para ello con la colaboración de entidades públicas y privadas. Desde entonces, se han plantado 1,8 millones de plantas con el objetivo de recuperar el entorno afectado de Doñana. De ellas, 1,1 millones han sido plantados por el Gobierno andaluz; 630.000 ejemplares han sido aportados a través de un convenio de colaboración con la fundación Plant for the Planet, y cerca de 100.000 plantas a través de otros convenios de colaboración.

Para concluir, Moreno ha avanzado que, hasta el año 2029, el Gobierno andaluz tiene prevista una inversión de casi ocho millones de euros en viveros para producir unos 4,3 millones de plantas con las que revitalizar y reforestar toda esta zona.