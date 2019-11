La dimisión del edil de Adelante deja el gobierno de Ayamonte en manos de la asamblea de dicha formación

Hace tiempo que se venía rumoreando en la ciudad fronteriza. Un run run cada vez más cierto…, hasta que ayer por fin se hizo realidad cuando, pasado el mediodía, y en un escueto comunicado, el único concejal de Adelante Ayamonte, Juan José Santana Hernández, hacía pública su dimisión como edil de dicha formación, así como el abandono de su acta.

Una decisión que deja en el aire, y sobre todo en manos de la asamblea local de Adelante Ayamonte, el actual gobierno socialista ya que su alcaldesa, Natalia Santos, precisó el voto del único edil izquierdista para acceder a la Alcaldía tras el empate técnico entre PP y PSOE que arrojaron las urnas el pasado 26-M. Entonces, con apenas ocho votos de diferencia a favor de los populares, el reparto de concejales quedó en una decena para cada uno, y uno para Adelante.

"Hoy he presentado mi carta de dimisión como concejal de Adelante Ayamonte", arranca el comunicado de Santana, que prosigue señalando que, después de unos meses pensando la decisión "creo que ya era hora de hacerlo". El motivo lo deja muy claro el edil de Adelante: "tengo muchísimas discrepancias con la dirección de Adelante, así como con su postura con respecto a la política que debemos hacer en Ayamonte. No entiendo que habiendo dado el gobierno al PSOE, no compartamos la gobernabilidad".

"Irnos a la oposición –prosigue- es una postura hipócrita porque no asumimos responsabilidades y no demostramos que podemos gobernar. No estoy de acuerdo en estar en oposición a día de hoy, y menos con lo que está ocurriendo en España".

Por último pide disculpas a los votantes ayamontinos que confiaron en él el pasado 26-M, a los que también pide que entiendan que no está "para hacer de convidado de piedra en los plenos, viéndolas venir de todos los lados". Por último indica que deja su cargo, pero no abandona la política ya que "volveremos con nuevas ideas y cambios", concluye.

El relevo

Por su parte Pilar Díaz, tercera en la candidatura de dicha formación a los pasados comicios locales e integrante de la asamblea local de Adelante Ayamonte, ha indicado consultada por este periódico que, lo que tenga que pasar lo decidirá dicha asamblea: "esta semana nos reuniremos para meditar quien recoge el acta y qué vamos a hacer". Sobre la dimisión de Santana, la cual asegura "respetar", ha indicado que fue la asamblea la que decidió apoyar la investidura de la socialista Natalia Santos, pero sin entrar en el equipo de Gobierno.

Finalmente la alcaldesa de la ciudad fronteriza ha indicado a esta redacción que "respeta" la decisión del edil de Adelante, aunque por el momento no ha querido hacer ninguna otra valoración sobre el asunto.