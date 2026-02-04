Detienen en Huelva a un hombre por transportar 900 plantas de marihuana en el maletero de su coche en la A-49

Durante la mañana del día 30 de enero, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC) que se encontraban realizando un dispositivo operativo en la autovía A-49 procedieron a la detención de un varón de 38 años como presunto autor de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.

Una de las cajas incautadas por la Guardia Civil. / Guardia Civil de Huelva

Durante el dispositivo de control y vigilancia desarrollado en dicha vía, los agentes procedieron a la identificación del conductor de un vehículo, en cuyo interior fueron localizadas 900 plantas de marihuana, preparadas para su cultivo. Ante los hechos constatados, se procedió a la detención del ocupante del vehículo, el cual fue puesto a disposición judicial, así como a la aprehensión de las plantas.

Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos preventivos y operativos que la USECIC de Huelva desarrolla de forma habitual para la lucha contra el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la seguridad ciudadana y al mantenimiento del orden público.