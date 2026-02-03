La Guardia Civil retira nueve caballos sueltos en Doñana, cerca de las carreteras, por riesgo para la seguridad vial

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha procedido a la aprehensión de nueve équidos que se encontraban en libertad y sin control en el término municipal de Bonares. La operación, realizada en coordinación con la Guardería del Espacio Natural de Doñana y el Ayuntamiento de la localidad, responde al grave peligro que estos animales suponían al poder acceder libremente a las carreteras cercanas y provocar accidentes de tráfico.

La intervención tuvo su origen a principios del pasado mes de diciembre. Fueron los agentes de medio ambiente del Espacio Natural quienes detectaron la presencia de los animales en una zona rural abierta. Al carecer de custodia y vigilancia, la situación se tornó crítica no solo para la seguridad vial, sino también para la integridad de los propios caballos y los posibles daños que pudieran ocasionar a fincas o terceros. Ante el riesgo evidente, el Seprona estableció un dispositivo conjunto con las autoridades locales y del parque para adoptar las medidas necesarias.

Tras las comprobaciones pertinentes sobre el terreno, los agentes confirmaron que los nueve animales se encontraban en una situación irregular. No se pudo acreditar su correcta identificación ni el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en materia de bienestar animal.

Por todo ello, se procedió a su retirada y traslado a instalaciones adecuadas, donde han quedado bajo custodia y a disposición de la autoridad competente.

Desde la Benemérita se ha recordado la obligación que tienen los titulares de équidos de garantizar su identificación y custodia conforme a la legislación vigente. La Guardia Civil mantiene así su compromiso con el cumplimiento de la normativa y la protección animal en entornos de especial sensibilidad como el entorno de Doñana.