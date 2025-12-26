Detenido José María Pavón, el autor del doble crimen del pozo de Cartaya y uno de los 10 fugitivos más buscados de España

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos más buscados del país. El arrestado estaba incluido en la reciente lista de Los 10 más buscados y sobre él pesaba una condena de 41 años de prisión por un doble asesinato cometido en el año 2019 en la localidad de Cartaya.

La detención se produjo después de que la Sección de Localización de Fugitivos situara el paradero del prófugo en una nave alejada del núcleo urbano de Cartaya. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los investigadores detectaron la salida de un vehículo ocupado por un varón con rasgos físicos similares a los del buscado. Tras darle el alto y proceder a su plena identificación, los agentes confirmaron que se trataba de Pavón Pereira y procedieron a su arresto inmediato.

El doble crimen del pozo de 2019

La reclamación judicial que pesaba sobre el detenido tiene su origen en unos hechos ocurridos en Huelva en 2019. En aquel año fueron localizados los cuerpos de dos personas en un pozo. Según la investigación, una de las víctimas presentaba un disparo de escopeta en el pecho, mientras que la otra falleció a causa de múltiples lesiones provocadas con un objeto contundente. Por estos hechos, José María Pavón fue condenado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento.

La localización de este "peligroso fugitivo" ha sido posible gracias a la campaña nacional lanzada el pasado mes de noviembre por la Policía Nacional. Tras agotar otras vías, la inclusión de su perfil en la lista de los delincuentes más buscados permitió recibir información relevante a través del correo electrónico habilitado para la colaboración ciudadana.

Con este arresto, la Policía Nacional ya ha conseguido localizar y detener a tres de los diez prófugos incluidos en esta campaña en apenas un mes desde su lanzamiento. La institución recuerda que cualquier dato que facilite el arresto del resto de fugitivos puede aportarse de forma confidencial a través de la dirección losmasbuscados@policia.es.