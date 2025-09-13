Declarado un segundo incendio forestal en Bonares, el cuarto en la provincia de Huelva

Efectivos del Plan Infoca trabajan en un incendio que se ha declarado poco antes de las 16:00 en un paraje de la localidad onubense de Bonares, el segundo que se produce en este municipio en 24 horas y el cuarto en la provincia.

A la zona han sido enviados un helicóptero semipesado, cuatro aviones de carga en tierra, una autobomba, ocho bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes de medio ambiente.

Por otra parte, esta mañana ha sido dado por controlado el que afecta al paraje Arroyo de las Vaquerizas, en el mismo municipio, que se declaró pasadas las 22:00 de este viernes, mientras que durante la noche ha quedado estabilizado otro declarado en el término municipal de Paterna, también en Huelva, que afecta al paraje Los Almendrillos y se ha dado por estabilizado a las 1:40.

También estabilizado está el que afecta a un paraje de Calañas, que obligó a alojar a algunos vecinos en casas alejadas del fuego para protegerlos, sobre todo, del humo.