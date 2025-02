El cura africano que ejercía en Huelva y fue expulsado del país "abusó sexualmente de la nieta de su pareja" cuando tenía 9 años

El sacerdote que ejercía en Valverde del Camino con iniciales Q.D.N.N. de origen africano y que fue expulsado del territorio nacional a causa de una sentencia condenatoria en 2023, admitió haber abusado sexualmente de la nieta menor de su pareja cuando tenía 9 años. Así se recoge en la sentencia dictada por la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 10 de mayo de dicho año.

Según reza el escrito, se considera probado que el sacerdote, entre los meses de abril y agosto del 2020, accedió al domicilio de, por aquel entonces, su pareja sentimental y de la nieta de la misma, que contaba en el momento de los hechos con 9 años. Prevaliéndose de la relación con su abuela y sin que conste el empleo de violencia o intimidación, logró que la menor "se tumbara en una cama y procedió con ánimo libidinoso, a quitarle la ropa y chuparle los pechos, diciéndole que no se lo contara a su abuela".

El propio cura admitía los hechos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía plasmado en la propia sentencia. Una confesión que provocó que el Ministerio Fiscal rebajara sus pretensiones iniciales y reformulara su escrito de acusación.

De esta manera, la Fiscalía pidió una pena de dos años de cárcel por un delito de abusos sexuales contra una menor de 16 años; así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor durante la condena y posteriormente, durante cinco años más como medida de seguridad.

Sin embargo, la Audiencia Provincial acordó suspender la ejecución de la pena y que no ingresara en prisión por no ser superior a los dos años y se desestimó que se procediera a expulsarlo del país como medida de sustitución de la condena, ya que, según indica la sentencia, el sacerdote pidió quedarse en España y la Fiscalía apoyó no proceder a expulsarlo.

Así las cosas, el Ministerio Fiscal consideró favorable suspender la pena de prisión impuesta, así como la sustitución de la misma por la expulsión del país, dejándola "en suspensión durante dos años", poniendo como condición que "no delinquiera durante ese período", ni quebrantara la orden de alejamiento acordada.

Con todo, el pasado 30 de enero, el sacerdote se acababa expulsando del país. Entre las opciones que apuntan fuentes judiciales, podría estar que incumpliera la sentencia y se revocara la suspensión de la pena. Era el Obispado de Huelva quien tuvo conocimiento de la expulsión del cura. La institución religiosa no había tenido conocimiento del delito ni del procedimiento judicial hasta el mes pasado, accediendo a la sentencia el miércoles 5 de febrero. "Manifestamos nuestro profundo dolor por estos lamentables sucesos y reiteramos nuestro compromiso, junto con el de toda la Iglesia, de erradicar esta lacra de la vida eclesial", manifestaban desde el Obispado.

Tras conocerse los hechos el Obispado abría un expediente canónico sancionador al condenado, recogiendo los datos probados en la sentencia, a fin de remitirlos a la mayor brevedad posible al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo competente en la Iglesia para este tipo de delitos. Tras lo ocurrido, el Obispado se ha puesto en contacto con las autoridades judiciales y policiales competentes para ponerse a su entera disposición.