El Ayuntamiento pide que la Guardia Civil reconozca que la Policía le entregó el cuchillo

El Ayuntamiento de Almonte pidió ayer a la Guardia Civil que reconozca públicamente que conocía la existencia del cuchillo hallado por la Policía Local en una alcantarilla desde el mismo momento en el que los agentes actuantes, nada más recogerlo, lo entregaron en el cuartel de la Benemérita del municipio, concretamente al guardia civil que hacía puerta en ese momento.

Según el propio Consistorio almonteño, así se recoge en el informe evacuado por la Jefatura de la Policía Local de Almonte y elevado este mismo viernes a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, con lo que el cuerpo policial municipal ha dado cumplimiento al requerimiento realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que le pedía información sobre el hallazgo de un cuchillo denunciado por el tío y hermano de las víctimas del doble crimen de Almonte, Aníbal Domínguez.

Desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Almonte consideraron que, al ser éste “un asunto de seguridad pública e interés general”, el Instituto Armado debe pronunciarse públicamente para “disipar cualquier duda de inseguridad a los vecinos de Almonte”.

De esta forma, el Ayuntamiento entiende que “los ciudadanos de Almonte tienen que saber que su Policía Local actuó y actúa siempre de manera absolutamente diligente y profesional, en aquella y en todas las actuaciones a las que habitual y ordinariamente se enfrenta en su quehacer diario”, añadió.

Según informó el pasado 5 de diciembre el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Almonte, Antonio Joaquín Díaz, el hallazgo del cuchillo al que se refiere la denuncia tuvo lugar en junio de 2016 y no en la primavera de 2017, de ahí que “quizás el denunciante haya preguntado a la Guardia Civil por un cuchillo aparecido en 2017 y quizás por eso diga la Guardia Civil que no se le llevó ningún cuchillo el año pasado, porque fue un año antes, en 2016”, explicó Díaz. Por otro lado, la Guardia Civil apuntó a este periódico que no van a entrar en valoraciones. Mantienen que tras la denuncia “se harán las gestiones oportunas” de si es veraz o no.

Esta situación llega justo cuando hoy la Sala Segunda del Tribunal Supremo delibera y decide la repetición del juicio del doble crimen de Almonte. Según informó este periódico el pasado 29 de noviembre que el ponente será Andrés Martínez Arrieta y lo acompañan en el quinteto de magistrados Francisco Monterde, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres. Se sabrá entonces si deciden que se repita la vista oral contra Medina por el doble crimen o si, por el contrario, ratifica definitivamente su absolución.