Comienzan las obras de emergencia en Matalascañas para frenar los daños del temporal en el paseo marítimo

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado de forma inmediata las obras de emergencia en Matalascañas para dar una respuesta técnica, urgente y realista a los graves daños ocasionados por los últimos temporales. Esta actuación municipal, que se considera prioritaria para la protección de los puntos más vulnerables del litoral, se está ejecutando con la colaboración voluntaria de empresas locales y profesionales que se han sumado desinteresadamente para salvaguardar el núcleo costero.

El objetivo principal de estos trabajos es reforzar las zonas estratégicas y minimizar el impacto de las nuevas embestidas del mar mientras persista el episodio de mal tiempo, centrando los esfuerzos en la colocación de sacas de arena y materiales de refuerzo en los cimientos donde el agua ha provocado huecos y procesos de erosión.

Esta estrategia de intervención cuenta con el respaldo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos se han desplazado este martes al terreno para realizar una evaluación exhaustiva de la situación. Tras inspeccionar el paseo marítimo con luz natural junto a la Policía Local y los técnicos municipales, la UME ha valorado positivamente las actuaciones realizadas por el Consistorio, calificando de correcta y eficaz la respuesta dada ante la emergencia. Los militares se encuentran ahora elaborando un informe técnico que definirá las posibles líneas de apoyo adicional, mientras el Ayuntamiento continúa trabajando intensamente en el refuerzo de las barreras de contención para proteger las estructuras afectadas y a los propios vecinos.

Desde el equipo de gobierno se ha insistido en que estas medidas provisionales son, objetivamente, lo único que puede hacerse en este momento para reducir riesgos y evitar un deterioro mayor antes de que las condiciones permitan acometer la restauración definitiva del paseo. El Ayuntamiento ha expresado su más sincero agradecimiento a la UME, a las administraciones colaboradoras y a las empresas locales por su implicación y coordinación en estos momentos difíciles. No obstante, el municipio se mantiene firme en su solicitud para que Matalascañas sea declarada Zona Catastrófica de forma oficial, defendiendo que la respuesta ante esta crisis debe basarse en el trabajo conjunto y en los hechos que ya se están viendo sobre el terreno.