La UME desembarca en Matalascañas tras la petición "urgente" de Almonte para proteger el paseo marítimo del temporal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado a Matalascañas durante la madrugada de este martes, 6 de enero, tras la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Almonte con el objetivo de llevar a cabo una "primera valoración" sobre el terreno de la situación ocasionada por el paso de la borrasca 'Francis' este pasado fin de semana.

Así lo ha señalado el Ayuntamiento de Almonte en un comunicado este martes en el que ha detallado que, "a pesar de las dificultades propias del horario nocturno y de la falta de iluminación en el paseo marítimo", el personal de la UME, junto a efectivos de la Policía Local, técnicos municipales y miembros del equipo de gobierno, han estado presentes en la zona afectada realizando "una inspección inicial para analizar el alcance de los daños".

En la mañana de este martes, "ya con luz natural", la UME ha vuelto a personarse nuevamente en la zona, acompañada de Policía Local, técnicos del Ayuntamiento y representantes del equipo de gobierno, "desarrollando una evaluación más exhaustiva y detallada de toda la situación", explican desde el consistorio almonteño.

Fruto de estas visitas, la Unidad Militar de Emergencias se encuentra elaborando "un informe técnico en el que se recogerán las posibles líneas de actuación y el tipo de apoyo que podría prestar, en función de las necesidades detectadas".

"Desde la propia UME se ha trasladado que el Ayuntamiento de Almonte está actuando de manera correcta y eficaz, destacando especialmente las labores que se están llevando a cabo con la aportación de material y la colocación de sacas de arena en los puntos donde el agua ha provocado huecos y procesos de erosión en los cimientos de las viviendas", añade el comunicado del Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Almonte defienden que estas actuaciones "están resultando fundamentales para frenar el avance del agua y evitar un mayor deterioro de las estructuras afectadas".

El Ayuntamiento aclara además que "continúa trabajando intensamente en la zona, reforzando las barreras de contención y adoptando todas las medidas preventivas necesarias, mientras se mantiene a la espera del informe definitivo de la UME, que permitirá concretar el alcance de su posible apoyo".

Desde el Consistorio se quiere "agradecer la rápida respuesta y colaboración" de la Unidad Militar de Emergencias, así como el compromiso de la Policía Local, del equipo de gobierno, del personal técnico y de los trabajadores municipales, que "continúan actuando de manera coordinada para proteger a los vecinos y minimizar los daños".

El Ayuntamiento de Almonte se compromete a seguir "informando puntualmente de cualquier novedad relevante conforme se disponga del informe técnico y se definan las próximas actuaciones".

TRAS EL PASO DE LA BORRASCA 'FRANCIS'

Esta situación se enmarca en las incidencias y daños ocasionados este pasado fin de semana por la borrasca 'Francis' en Matalascañas, que ha causado importantes daños en el paseo marítimo, así como obligó a evacuar a dos vecinos de sus viviendas, y por los que el Ayuntamiento de Almonte activó este pasado lunes una Ventanilla Única de Atención Ciudadana que funcionará en horario de 09,30 a 14,00 horas de lunes a viernes.

El Ayuntamiento indicó que la ventanilla tiene como objetivo la recepción, registro y ordenación de los datos de personas y negocios damnificados; servir como base documental para el asesoramiento legal y administrativo correspondiente, y facilitar la elaboración de informes "que serán remitidos a otras administraciones competentes".

El pasado sábado, la Policía Local de Almonte anunció la prohibición de la circulación a peatones y vehículos en el paseo marítimo de Matalascañas por los daños causados por las últimas lluvias en el tramo comprendido desde el sector n, urbanización Kabila, hasta la zona de los Palos.

Por su parte, dos vecinos del núcleo costero fueron evacuados de sus viviendas en la noche del sábado ante la acumulación de precipitaciones en el municipio, ya que la fuerza de la lluvia y el agua acumulada tiró "varias paredes" y entró en el terreno de varias casas de la comunidad residencial Pueblo Andaluz, cercana a la primera línea de playa, según indicó el presidente de la asociación de propietarios de Matalascañas, Juan Gómez Palma.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Almonte celebró el domingo una reunión de urgencia para tomar una serie de medidas como crear una Comisión de Valoración de Daños; constituir una Comisión Técnica para la elaboración del proyecto de reparación y la ejecución de las actuaciones necesarias; convocar una reunión con los partidos políticos locales con el fin de trasladar información y coordinar actuaciones, y convocar una reunión de coordinación administrativa con la Dirección General de Costas, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de la Junta de Andalucía.