Choque por la arena: Punta Umbría cree que es "indignante" que se use la suya para regenerar Matalascañas mientras El Portil "sigue sin playa"

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, califica de "indignante" que se esté usando la arena de este término municipal para regenerar Matalascañas, "mientras El Portil está sin playa y con excusas para no regenerarla".

Lo ha hecho a través de un mensaje difundido en sus redes sociales y en un posterior comunicado, en los que ha precisado que el Gobierno central "regenera la playa de Matalascañas, que, sin duda, lo necesita, utilizando arena del banco natural que se encuentra frente a la playa de Punta Umbría".

El alcalde ha pedidod explicaciones a la Dirección General de Costas por utilizar esta arena "mientras El Portil se queda sin playa".

"El Portil continúa a la espera de una intervención en su franja costera, abandonada a su suerte teniendo el banco de arena tan cerca y, por tanto, siendo menor los costes de ejecución de su regeneración", ha dicho Hernández Cansino, indignado al ver "la draga extrayendo arena frente a nuestras playas sin que a nosotros nos den ninguna solución". Sin embargo, ha añadido, "deja la playa de El Portil, de nuestro pueblo, abandonada a su suerte teniendo el banco de arena tan cerca y por tanto siendo menor los costes de ejecución de su regeneración".

Recuerda que el Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio parala Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por los daños que ocasiona en la playa de El Portil su dejadez, del que aún no se conoce el fallo.

A esta demanda se unen varios requerimientos posteriores, entre ellos, el último "no hace ni un mes, para que proteja de la dinámica litoral al nuevo colector y otras infraestructuras municipales todavía no inauguradas de este núcleo urbano, sin que haya habido respuesta alguna", ha reprochado el regidor municipal, subrayando que Costas "debe garantizar las nuevas infraestructuras creadas tras los destrozos de los temporales".

Lo cierto es que el ministerio "sigue sin realizar el aporte de arena que necesita El Portil", ha afirmado, "alargando una situación que pone en peligro, ya no sólo la seguridad de las personas en la playa portileña, sino también las infraestructuras y servicios".

"Proteger la obra realizada en el colector es de vital importancia para el saneamiento de este núcleo urbano", ha señalado, precisando que esa actuaciones se ha realizado dentro del Plan Estratégico para la Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas y Planes de Inversión Municipal de Giahsa y priorizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría, con un coste de 638.932 euros.

En los informes técnicos del Consistorio costero, así como en las memorias técnicas descriptivas elaboradas, se ponen de manifiesto los daños que la erosión está ocasionando en la playa urbana de El Portil "produciéndose una pérdida de arena de incluso 5 metros de altura de cortado en la línea de contacto con las parcelas urbanizadas", así como en los accesos públicos y privativos a la playa, con daños estructurales en las pasarelas de madera que incluyen descalces en la cimentación y roturas de cruces o pilares sin base.

A esto se unen daños en el firme y en el pavimento de los viarios de acceso a la playa y en infraestructuras de servicios porque la erosión ha dejado al descubierto en algunos puntos tuberías y otras instalaciones de saneamiento. Dado el silencio administrativo, el alcalde ha concluido que teme que el Gobierno "no tiene voluntad alguna de que El Portil recupere su playa".

Arena en mar abierto

A raíz de estas declaraciones la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha aclarado que la arena que se está extrayendo para la aportación masiva a Matalascañas y que está enfrente de la costa de Punta Umbría "está en mar abierto y a tenor de lo dispuesto, tanto en el artículo 132 de la Constitución española, como en los artículos 3 y 4 de la Ley de Costas, dicha arena es de dominio público marítimo-terrestre estatal. No está dentro del término municipal del Ayuntamiento y no llega hasta allí ni se extiende".

Asimismo, ha manifestado que "el expediente ha tenido una tramitación muy garantista, ha habido una declaración de impacto ambiental favorable al respecto y ha habido un trámite de información pública en que todas las partes afectadas han podido presentar sus alegaciones" y por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría no se aportó ninguna.