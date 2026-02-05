Varias calles de San Juan del Puerto amanecen inundadas por la crecida del río

San Juan del Puerto amanece este jueves con varias calles inundadas. El río que cruza el municipio lleva un caudal más elevado que el de costumbre y el agua ha comenzado a salir de las pozas y a inundar varias calles. Esta situación precocupa al Ayuntamiento ya que hasta las 17:00 no es la pleamar, por lo que el nivel del agua previsiblemente podría subir más provocando más rincones anegados pasada esa hora.

Varios operarios del consistorio sanjuanero han colocado desde primera hora de la mañana rasillones en las entradas de algunas casas para evitar que entre el agua. Por el momento no se han llevado a cabo desalojos pero se recomienda a los vecinos mantenerse alerta y seguir en todo momento las indicaciones de los diferentes equipos de emergencias que trabajan en la zona.

El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Huelva ya ha provocado desalojos en distintos puntos del territorio. En la capital hasta 24 personas han tenido que ser desalojadas durante este miércoles en la zona de Peguerillas tras activar el Ayuntamiento el protocolo de desalojo preventivo ante el preocupante aumento del caudal del río Odiel a su paso por el término municipal. La medida, motivada por la evolución de las condiciones meteorológicas y el riesgo de inundación, buscaba garantizar la seguridad de los residentes de este núcleo.