El Guadiana se queda al límite del desborde en Sanlúcar

El río Guadiana se mantiene en estos momentos al límite del desborde a su paso por Sanlúcar de Guadiana, tras haber alcanzado el punto más crítico de su crecida en las últimas horas.

Según fuentes de la Junta de Andalucía en Huelva, el río está atravesando ya su momento de mayor nivel, sin que se tema que la situación pueda empeorar de forma significativa a partir de ahora. Las mismas fuentes confirman a este periódico que lo peor de la crecida ya ha pasado, aunque insisten en que el escenario sigue siendo de máxima vigilancia.

El alcalde del municipio, José Pérez, ha detallado que el nivel del agua ha superado en ocho metros su cauce habitual, una cifra que da la medida de la magnitud de este episodio. El regidor ha señalado además que el Ayuntamiento mantiene preparado un dispositivo de evacuación preventiva para los vecinos de las viviendas más bajas y más próximas a la orilla, aunque ha subrayado que no ha sido necesario activarlo ni se espera que tenga que ponerse en marcha, dada la situación actual.

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto con el alcalde de Sanlúcar, José Pérez. / Jordi Landero.

No obstante, los dispositivos de emergencia continúan plenamente activados, con todos los recursos preparados y “dispuestos a actuar ante el más mínimo incidente”, subrayan desde la Junta.

En estos momentos, los trabajos se centran especialmente en asegurar el pantalán del puerto, uno de los puntos más frágiles del municipio. En la zona operan de manera coordinada el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima de Huelva, técnicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y los servicios municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.

La UME desplegada en Sanlúcar. / Jordi Landero.

Entre las autoridades que han estado presentes en el operativo esta tarde se encuentran el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Correa, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el capitán marítimo de Huelva, Alejandro Andray, y el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez Osorio, junto al propio alcalde, José Pérez.

Este aumento del caudal del Guadiana tiene su origen en los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva, en Portugal, y del Chanza, en Huelva, que han superado 4.100 metros cúbicos por segundo combinados. Este incremento ha llevado a que el río superara ampliamente su cauce habitual, provocando que vecinos y comerciantes trabajaran contrarreloj para proteger propiedades y embarcaciones.

TARDE TENSA

Entre los residentes, la preocupación ha sido tangible durante toda la tarde, marcada por una calma tensa mientras vigilaban el avance del agua. Tamara Rodríguez, vecina que vive a escasos metros de la orilla, relató a este periódico que tuvo que levantar un tabique improvisado en su puerta para proteger su vivienda en caso de que llegara el agua hasta ella. La Guardia Civil le indicó que permaneciera atenta ante un posible desalojo, aunque finalmente no ha sido necesario.

Personas paseando ante el desborde del río Guadiana. / Jordi Landero.

En el puerto, Francisco Gallardo, propietario del Mesón Asador San Marcos desde 2018, tuvo que recoger apresuradamente la terraza con la ayuda de familiares y vecinos. “Desde 1997 no se recuerda algo así”, aseguró mientras observaba cómo el río alcanzaba niveles históricos y “rezaba” para que el agua no entrara en su establecimiento.

Varias embarcaciones han flotado a la deriva en el río, y los pantalanes han aguantado reforzados por los efectivos de la UME y los técnicos portuarios de la APPA para evitar que fueran arrastrados por la corriente. Con el Guadiana estabilizado al final de la jornada, las autoridades confían en que la localidad pueda empezar a superar uno de los episodios más graves de los últimos años.