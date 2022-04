Los beneficios de los frutos rojos, el manjar de la temporada

La fruta es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo y en primavera los frutos rojos son la delicia de la temporada. Tanto su peculiar sabor como la variedad que existe hacen que esta fruta esté de moda y lo que muchos no saben es la gran cantidad de beneficios que tiene para la salud. Dentro de la familia de los frutos rojos se pueden distinguir entre fresas, arándanos, frambuesas, arándanos y moras.

Los también llamados frutos del bosque destacan por un color intenso en su piel o en su interior y cuanto más intenso sea, mayores serán sus propiedades saludables. Actualmente, se han vuelto habituales en los supermercados de toda Europa y las cajas de frambuesas y arándanos se pueden encontrar durante todo el año. Estas frutas se pueden comer solas pero se han ideado una serie de recetas que muestran un sinfín de posibilidades para crear los sabores más exóticos del mercado, desde tomarlas con yogur hasta utilizarlas como salsa para acompañar platos de carne.

El Catedrático de Nutrición Deportiva y especialista en Endocrinología y Nutrición, el doctor Antonio Escribano ha dado a conocer, a través del departamento científico y de Salud de Interfresa, los beneficios de los frutos rojos. Interfresa es la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza de la que la cooperativa moguereña Cuna de Platero forma parte. Su principal objetivo es dar a conocer a la sociedad la importancia de consumir regularmente fresas, arándanos, frambuesas o moras. Según Escribano, las principales dificultades son saber cuáles son los frutos rojos y en qué tipo de platos se pueden consumir. Su beneficio estrella es que son antioxidantes, actuando directamente contra la oxidación del organismo, ayudando a la regeneración de la piel, combatiendo la degeneración celular y el envejecimiento.

Asimismo, estos frutos son muy buenos para el corazón ya que poseen propiedades preventivas para la salud cardíaca y coronaria. Otra de las ventajas de consumir frutos rojos es que son una gran fuente de vitaminas. Las fresas son ricas en vitaminas C y B, los arándanos en C y las moras en C y E. Las fresas también son bien toleradas por los diabéticos, ayudan a combatir la anemia y tienen grandes beneficios refrescantes, por lo que se convierten en un alimento ideal en épocas de calor, sobre todo, en primavera y en verano. Por otro lado, las moras son una muy buena elección en caso de tener altos niveles de grasa en la sangre, ya que ayudan a reducir el colesterol LDL y a aumentar el colesterol HDL.

Además de todo lo mencionado, las propiedades de estas frutas tienen beneficios generales para la vista, para el tracto urinario y otros órganos del cuerpo. Todo esto es gracias a la protección que los antioxidantes brindan al sistema inmunológico. También son buenas para la memoria, ya que los flavonoides tienen propiedades neuroprotectoras.

Como se puede observar, el consumo de frutos rojos es vital para el organismo y para aprovechar al máximo sus beneficios es indispensable saber cuáles son sus infinitas posibilidades gastronómicas, para que tanto pequeños como mayores sepamos admirar la grandes cualidades de estos productos.

Batido helado de frutos rojos

Daniel del Toro, cocinero y comunicador gastronómico, ha elaborado una receta ideal para comer sano en los días calurosos. Se trata de un batido helado de frutos rojos. Los ingredientes necesarios son: yogur griego, frutos rojos como fresas y arándanos, hierbabuena, anacardos, miel y canela.

En primer lugar, hay que congelar los frutos rojos, cuando estén listos se vuelcan todos los ingredientes en el vaso de la batidora y se trituran. Para servirlo, lo ideal son vasos pequeños y para darle el toque final espolvorear los anacardos y añadir un toque de miel.

Otra opción muy apta para los más pequeños son los batidos de gran variedad de frutos rojos. Lo ideal es añadirles leche, además de almendras, nueces y un toque de aceite de oliva virgen extra. Estas recetas sanas, fáciles y para toda la familia son muy rápidas de hacer y le aportan un toque de lo más original.