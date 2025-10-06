Anita, una vecina de la Sierra de Huelva de 79 años a la que la tecnología le ha cambiado la vida: cámaras domotizadas en casa vigilan su seguridad

Ana María Florido Lianez (Anita, como la conocen cariñosamente en el pueblo), tiene 79 años. Nació en La Nava, donde vivió toda su vida hasta que se casó y se marchó a Cumbres Mayores. Con el tiempo y por "circunstancias complicadas", terminó regresando a su localidad natal junto a sus dos hijos. Sin ingresos económicos tuvo que ponerse a trabajar para mantener a su familia, pero su carácter afable y optimista fueron sus mejores aliados, consiguiendo un empleo como cuidadora de mayores hasta su jubilación en Galaroza.

Es una de las vecinas más queridas de La Nava. Quienes la tratan, saben bien de su dulzura y de lo mucho que le gusta estar en su casa. Eso sí, ahora ya sola, puesto que sus hijos residen fuera del municipio serrano. Uno de ellos, en Beas y otra en Huelva.

A pesar de su soledad, la chispa en la mirada de Anita no se apaga. Disfruta de su tiempo libre asistiendo a actividades en el pueblo y adora recibir visitas y estar acompañada en su hogar. Y aunque sus familiares ya no están tan cerca, ella se siente "tranquila" y "cuidada", explica emocionada mirando de reojo "uno de los dispositivos electrónicos" que han colocado en su casa. Se trata de unos sensores de movimiento que permite a sus hijos conocer en todo momento cómo se encuentra su madre aunque no estén presentes.

Anita recibe la visita del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. / M.G.

Anita no tiene Ayuda a Domicilio y su incorporación al sistema de dependencia se encuentra en fase de tramitación. Por eso, su casa ha participado en la implantación de herramientas domóticas que forman parte del programa como complemento a la ayuda a domicilio y teleasistencia avanzada desplegado por la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva. Lo que menos esperaba esta vecina de la Sierra es que a sus casi 80 años la tecnología "le cambiaría la vida".

"Estoy viviendo una experiencia inolvidable", confesaba feliz mientras apuraba su café. "Todo lo que sea ayuda es bueno. Los aparatos que me han instalado sirven para observar mi movilidad. En el momento en el que yo me encuentre mal me ponen en contacto con las urgencias. A mí esto me hace sentir contenta en todos los sentidos y mis hijos están más tranquilos", explicaba. Los dispositivos colocados en su vivienda recogen el movimiento "y si me caigo o cualquier cosa, pues lo detectan mis hijos también a través de una App", contaba ilusionada.

Este sistema de domótica con el que cuenta Anita forma parte del proyecto Raíces, programa piloto iniciado en 2023 en el municipio de La Nava y financiado con fondos europeos Next Generation, que busca prevenir la dependencia y la soledad no deseada a través de las nuevas tecnologías; aprovechar los servicios de proximidad como el comercio y la hostelería local para establecer una red de apoyo; y promover el envejecimiento activo y las relaciones intergeneracionales.

Visita a Anita, vecina de La Nava. / M.G.

En el sistema establecido de Raíces se ha optimizado el uso de los sensores a través de una App que mantiene al tanto a la familia de cada situación con un sistema de alarmas, que informa en cualquier momento, de cambios en las costumbres cotidianas de las personas, garantizando un auxilio rápido en caso de necesidad.

Una herramienta para hacer la vida más fácil a los mayores que desde la Diputación Provincial de Huelva quieren seguir fomentando y manteniendo con fondos propios. La entidad provincial se encuentra evaluando en estos momentos los resultados del programa piloto para decidir qué acciones e iniciativas se seguirán desarrollando con inversión directas de la Diputación.

Y para analizarlo de cerca y ver cómo funciona, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y la alcaldesa de La Nava, Inmaculada Morales, tuvieron la suerte de conocer la experiencia de Anita durante una divertida merienda en su casa. Estuvieron también acompañados de la diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz Soriano; la directora de Zonas Básicas de Servicios Sociales de la Diputación, Paqui Díaz; de la presidenta de la Asociación de Mayores ‘El Lindazo', Primitiva Romero y del maestro de Primaria del CEIP ‘Miguel Lobo’, Ceferino Vázquez.

Sin dejar de mirar con cariño el semblante ilusionado de Anita, David Toscano explicaba que "este es un proyecto donde queremos unir la intergeneracionalidad, en el que están incluidos el colegio, la asociación de mayores, el Ayuntamiento y por supuesto la Diputación. Hemos querido visitar a Anita, que nos ha abierto su casa para enseñarnos cómo se está implementando todo eso en una vivienda con la domótica".

Para Toscano es "fundamental" implementar este servicio en los pequeños municipios. "Queríamos que Anita nos dijera lo que se puede mejorar, dónde debemos ir y en qué hay que seguir trabajando para combatir esa despoblación y sobre todo, para que quien quiera vivir en su casa pueda seguir haciéndolo todo el tiempo que lo desee porque tenga todo cubierto".