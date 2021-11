Una amenaza letal para los cítricos de Huelva se encuentra ya a 170 kilómetros

Sudáfrica no usa los fungicidas adecuados por su mayor coste

La Interprofesional Citrícola Española considera, a la luz de los reiterados problemas ocasionados por la detección en puertos europeos de Mancha negra en partidas de cítricos sudafricanas, que “sus productores/exportadores no están cumpliendo la legislación comunitaria y están combatiendo este hongo sin recurrir a los fungicidas de eficacia probada en campo. Lo harían así por una mera cuestión de no incurrir en mayores costes, aunque ello signifique exportar a la UE fruta infectada”. La denuncia pública, reiterada anteriormente en los foros pertinentes, se produjo justo en la jornada previa a la reunión del Comité Permanente Fitosanitario de la UE (SCoPAFF). Intercitrus exige a este respecto hacer bueno el posicionamiento también expresado recientemente por el Gobierno español, que reclama aplicar un cold treatment en tránsito a Sudáfrica para evitar el FCM y vistos los sucesivos incumplimientos y las preocupantes cifras de este año –y de ejercicios anteriores- se reclama establecer un baremo objetivo respecto a la Mancha negra que implique el cierre au-tomático de las importaciones sudafricanas en caso de superar los cinco rechazos por tal motivo a lo largo de un año. Sudáfrica no sólo repetirá en 2021 como principal proveedor no europeo de cítricos de la UE –en los últimos 5 años ha exportado entre 650.000 y 840.000 toneladas– sino que ahora también lo hace como el origen que lidera, “con mucho y como ha ocurrido otras tantas veces”, las interceptaciones portuarias europeas registradas hasta septiembre. Es líder global en sufrir la detección de organismos de cuarentena pero también lo es en particular por las dos plagas citadas: 42 rechazos, 25 por Mancha negra y 15 por Tleucotreta. Es más, el segundo país que le sigue en cuanto a los problemas por CBS es Zimbawe –con 7 rechazos hasta septiembre, registrados todos en ese mes– cuyos productores y principales exportadores son también sudafricanos.