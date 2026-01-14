Almonte exige medidas inmediatas y el Gobierno insiste en planes de inversión a largo plazo para Matalascañas

La costa de Huelva afronta este invierno graves daños provocados por los fuertes temporales y el oleaje, que están poniendo en riesgo paseos marítimos, playas y sistemas de saneamiento en distintos municipios costeros de la provincia. Desde Matalascañas (Almonte) hasta Isla Cristina y El Portil (Punta Umbría), los efectos del mar evidencian la vulnerabilidad del litoral y la necesidad de respuestas coordinadas y urgentes. Especialistas en dinámica litoral alertan que la erosión ha alcanzado niveles críticos, con retrocesos que afectan tanto a la seguridad como a la economía local.

El Ayuntamiento de Isla Cristina acomete estos días trabajos de reparación en el paseo de la Playa Central / Jordi Landero

El contraste en la actuación y las posturas de las distintas administraciones implicadas resulta evidente: Almonte prioriza medidas inmediatas, Isla Cristina confía en planificación a largo plazo con actuaciones puntuales más urgentes, y Punta Umbría reclama igualdad de trato y acción inmediata.

Almonte: entre la urgencia y la propuesta de medidas a largo plazo

En Matalascañas, el Ayuntamiento de Almonte ha criticado la falta de consenso tras la reunión de este miércoles en Madrid con Hugo Morán. El alcalde, Francisco Bella, ha explicado tras dicho encuentro que "tras más de una hora y media no se ha alcanzado ningún consenso ni se ha percibido sensibilidad suficiente por parte del Ministerio ante la grave situación que atraviesa Matalascañas, especialmente en la zona de Caño Guerrero".

Bella ha recordado que los temporales han afectado al paseo marítimo, zonas de servicios turísticos y viviendas cercanas, y que la última actuación de aporte de arena se retrasó más de siete años. "El turismo, los comercios y las familias dependen directamente de la playa. No podemos esperar años para soluciones que se prometen y no llegan", ha afirmado.

Reunión de este miércoles en Madrid entre el Ayuntamiento de Almonte y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente / M.G.

El primer edil almonteño ha anunciado en este sentido que el Ayuntamiento declarará la emergencia y actuará directamente en la obra, con el objetivo de recuperar el paseo marítimo de cara al verano. "Atenderemos tanto a la seguridad de los vecinos como a las expectativas de empresarios y visitantes. Pero seguimos reclamando el apoyo del Ministerio y de la Junta para que la intervención sea integral y duradera", ha indicado.

Bella ha añadido que buscará el respaldo de organismos como el Consejo de Participación de Doñana y la Fundación Doñana 21, porque considera que se trata de un problema vital para el municipio y su economía, y recordó que "se podría haber actuado de forma preventiva con coordinación entre todas las administraciones competentes".

Por su parte, el Ministerio ha subrayado la inversión estatal prevista en Almonte, que asciende a 140 millones de euros, destinada a protección y recuperación del litoral, mejora de infraestructuras de agua y saneamiento, conservación de biodiversidad y fomento del desarrollo económico local. Hugo Morán ha afirmado en este sentido que "el compromiso y la cooperación del Ministerio con Almonte son totales. Hablamos de un plan integral que incluye aporte de arena, refuerzo de dispositivos de retención y estudios técnicos para un paseo marítimo resiliente frente al cambio climático".

Morán ha insistido en que se busca una solución estructural y a largo plazo, evitando actuaciones puntuales que podrían perder eficacia con futuros temporales: "No se trata solo de intervenir tras cada temporal, sino de reordenar y reforzar todo el borde litoral para garantizar protección, seguridad y sostenibilidad a largo plazo".

Una mujer fotografía este miércoles con su móvil los daños en Matalascañas / Josué Correa

Desde el Ministerio también se ha recordado al regidor almonteño la necesidad de avanzar con proyectos de saneamiento y depuración, incluida la futura depuradora de Matalascañas, que requiere la colaboración municipal: "Queremos cumplir con la normativa europea, mejorar la calidad del agua y proteger el Parque Nacional de Doñana", ha concluido Morán.

Isla Cristina: coordinación, plazos y proyecto integral

En Isla Cristina, la reunión de este martes con Hugo Morán fue valorada positivamente por el alcalde, Jenaro Orta: "Me voy con muy buen sabor de boca porque hay un compromiso firme para avanzar hacia una solución definitiva, que es lo que Isla Cristina necesita y lo que espera la ciudadanía", afirmó.

Orta explicó que el proyecto integral de regeneración del litoral no se limita al retranqueo del paseo marítimo, sino que incluye soluciones estructurales para estabilizar las playas, proteger la zona urbana y frenar el retroceso del litoral a largo plazo, afirmando en este sentido que "queremos un proyecto que perdure y beneficie a toda la ciudadanía, no solo a corto plazo".

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta (i), en su encuentro de este martes en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán / M.G.

Según informó el Ministerio al regidor isleño durante su encuentro en Madrid, los pliegos para el contrato del proyecto integral estarán concluidos en marzo de este mismo año, tras lo cual la Secretaría de Estado de medioambiente presentará la actuación a la ciudadanía con material gráfico que mostrará el alcance de los trabajos previstos. Orta explicó que este calendario permite planificar la ejecución definitiva, y también evaluar posibles medidas provisionales para el próximo verano: "Queremos garantizar que los isleños y los turistas puedan disfrutar de nuestras playas en condiciones óptimas, aunque sea de forma temporal hasta que llegue la obra definitiva", afirmó.

El primer edil isleño destacó finalmente la coordinación entre la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Isla Cristina para asegurar que cualquier intervención preventiva tenga fundamento técnico y sea segura. "Estamos demostrando compromiso y gestión responsable; protegemos el paseo y la playa urbana mientras esperamos el proyecto definitivo", concluyó.

Chiringuito afectado por los temporales en la Playa Central de Isla Cristina / Jordi Landero

Punta Umbría exige igualdad de trato y acción inmediata

En El Portil (Punta Umbría), el Ayuntamiento ha alertado recientemente del riesgo inminente de colapso del colector de saneamiento, lo que podría provocar vertidos directos sobre la playa y daños ambientales irreversibles. El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha afirmado en un comunicado que "esta playa ha sido abandonada a su suerte. Mientras otros municipios reciben atención inmediata, aquí no hay proyectos, ni presupuesto, ni intención de actuar. Solo silencio institucional".

El regidor puntaumbrieño ha exigido, por tanto, el mismo trato que otros municipios y un encuentro en Madrid con Hugo Morán para abordar la situación. Además, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene recursos contencioso-administrativos abiertos ante la Audiencia Nacional por los daños derivados de la inacción del Gobierno. En este sentido ha afirmado que "los daños superan ya los tres millones de euros y siguen aumentando cada día. Si Costas no actúa, el Ayuntamiento intervendrá subsidiariamente y repercutirá al Ministerio todos los costes, además de exigir responsabilidades legales".

Punta Umbría ha alertado esta semana del riesgo de colapso de un colector en la playa de El Portil / M.G.

El alcalde ha denunciado también la "pasividad" del Ministerio y la Dirección General de Costas ya que a su juicio "aquí no hay proyectos ni presupuesto, mientras en otros municipios se actúa con rapidez ante problemas similares. Exigimos el mismo tratamiento, con inversiones y soluciones que sean efectivas y urgentes”.

Urgencia, planificación y coordinación

La disparidad de enfoques refleja la complejidad de coordinar actuaciones entre administraciones: Almonte prioriza medidas urgentes propias; Isla Cristina confía en la planificación y ejecución de proyectos estatales, combinando ello con actuaciones urgentes y puntuales; y Punta Umbría denuncia abandono y exige una intervención inmediata.

A nivel provincial, el MITECO insiste en mantener su estrategia de inversiones estructurales: aportes de arena y refuerzo de dispositivos de retención en Matalascañas, así como modernización de infraestructuras de depuración y abastecimiento, restauración ecológica de marismas y cauces; y finalmente planes integrales de regeneración en Isla Cristina, con actuaciones urgentes y puntuales. Sin embargo, el contraste entre los anuncios ministeriales y la percepción municipal evidencia que los tiempos de respuesta y la urgencia de intervención no siempre coinciden con las necesidades de vecinos, empresarios y visitantes.

Con los temporales aún activos este invierno, los municipios coinciden en la necesidad de una mayor coordinación, inversiones inmediatas y planificación a largo plazo, combinando la protección de los ecosistemas con la seguridad de la ciudadanía y la economía local.