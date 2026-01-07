Almonte cifra en casi nueve millones de euros los daños por el temporal en el paseo marítimo de Matalascañas

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha realizado una primera valoración económica de los daños ocasionados por el temporal Francis en la playa de Matalascañas, situando en casi nueve millones de euros el coste necesario para restaurar las infraestructuras públicas afectadas, principalmente el paseo marítimo y los sistemas de defensa del litoral. Esta cifra, según el primer edil almonteño, corresponde exclusivamente a los daños en infraestructuras públicas y no incluye los perjuicios sufridos por viviendas, urbanizaciones e instalaciones privadas situadas en primera línea de playa, que aún están siendo evaluados. "Estamos hablando solo de la defensa del litoral; a eso habrá que sumar los daños privados, que todavía no están cuantificados", ha precisado.

Los daños se concentran en alrededor de un kilómetro y medio de costa, donde el mar ha derribado tramos completos del paseo marítimo y ha llegado a socavar los cimientos de edificios residenciales. Según ha explicado el regidor, en esta franja litoral puede haber entre 50 y 60 inmuebles afectados, algunos de carácter colectivo, lo que eleva considerablemente el número de personas perjudicadas. "No hablamos de unas cuantas viviendas, sino de cientos de familias y de miles de personas que dependen directa o indirectamente de este núcleo turístico", ha señalado.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo existente de nuevas afecciones si se producen más temporales coincidiendo con mareas vivas, el Ayuntamiento de Almonte ha decidido asumir de forma inmediata actuaciones de emergencia con recursos propios, pese a no tratarse de una competencia municipal. "No podíamos quedarnos de brazos cruzados esperando mientras el mar seguía avanzando", ha afirmado Bella al respecto, quien ha añadido que desde primera hora, maquinaria pesada trabaja de manera continuada en los puntos más vulnerables del litoral para reforzar las defensas provisionales y minimizar los efectos de nuevas embestidas del mar.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha visitado este miércoles las obras de emergencia / Jordi Landero

Las actuaciones se están concentrando especialmente en el entorno del edificio Alcotán, la urbanización Pueblo Andaluz y la estación depuradora de aguas residuales -EDAR- de Matalascañas, considerada un enclave "especialmente sensible" por el regidor, quien ha subrayado al respecto que, una afección directa a la depuradora supondría "un problema ambiental de primer orden, no solo para Matalascañas, sino para todo Doñana", por lo que su protección ha sido prioritaria dentro de las medidas de emergencia.

Estos trabajos se están ejecutando siguiendo las recomendaciones técnicas de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya intervención fue solicitada desde un primer momento por el Ayuntamiento. Así las cosas, técnicos de la UME realizaron una inspección de madrugada para evaluar el estado de las estructuras más comprometidas, especialmente la cimentación del edificio Alcotán, y "el dictamen fue claro: había que arropar las estructuras desde fuera y hacerlo con carácter inmediato", ha explicado el alcalde.

Aunque según ha precisado la UME "no está actuando de forma operativa" al no haberse producido situaciones de riesgo para la vida humana, su informe técnico ha servido de base para las decisiones adoptadas por el Consistorio. "La UME ha venido, ha evaluado y nos ha marcado el camino, y con ese informe es con el que estamos trabajando desde primera hora", ha detallado Bella, recalcando que hasta el momento ha sido el Ayuntamiento quien ha asumido tanto la iniciativa como el coste de las actuaciones.

En este contexto, el primer edil almonteño ha insistido en que un municipio como Almonte no puede afrontar en solitario una catástrofe de esta magnitud y ha reclamado la implicación inmediata del resto de administraciones. Y es que, según sus palabras, "estamos hablando de una cuestión de protección y de seguridad pública, no de un proyecto urbanístico ni de una actuación estética".

Bella ha sido especialmente crítico con la respuesta de la Administración General del Estado y con el enfoque del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), recalcando que "hemos pedido un salvavidas y lo que nos estaban intentando traer era un transatlántico que teníamos que construir", para ilustrar la diferencia entre las medidas urgentes que reclama el Ayuntamiento y las soluciones a largo plazo planteadas desde el Gobierno de España.

En este sentido, ha rechazado la propuesta de retranqueo de la primera línea de playa defendida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Según ha explicado Bella, esta opción implicaría desplazar el paseo marítimo unos 100 metros hacia el interior y la eliminación de más de 300 edificaciones, lo que a su juicio "supondría expropiaciones, indemnizaciones millonarias y una obra de una envergadura tremenda que un ayuntamiento con un presupuesto de 50 millones de euros no puede asumir”.

Trabajos de refuerzo del frente litoral, este miércoles / Jordi Landero

"No tiene ningún sentido hablar de derribar edificios cuando el agua está entrando en los patios de los vecinos", ha insistido el regidor almonteño, quien ha subrayado que este tipo de planteamientos deberían abordarse, en todo caso, como un debate de Estado y con consenso político y social, pero nunca como respuesta a una emergencia inmediata.

El alcalde ha recordado que el problema de erosión que sufre Matalascañas no es nuevo y que está directamente vinculado al espigón Juan Carlos I, construido hace más de 50 años, que impide el tránsito natural de arena hacia esta playa. En este sentido ha indicado que "no es lógico que ahora la factura de un problema estructural la tengan que pagar los vecinos de Matalascañas".

Asimismo, ha destacado que el propio Ministerio ejecutó hace unos siete años una actuación en unos 300 metros del paseo marítimo mediante una cimentación profunda que ha demostrado ser "eficaz" frente a temporales similares. "Ese tramo ha resistido; por tanto, la solución existe y la tiene el propio Ministerio", ha defendido, reclamando que ese modelo constructivo se aplique al resto del frente litoral afectado.

Los daños más graves afectan a 1,5 kilómetros de frente litoral / Jordi Landero

Paralelamente, el Ayuntamiento ha reiterado la solicitud para que Matalascañas sea declarada Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, tras aclarar que ya se han subsanado los problemas administrativos iniciales con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, y que se está aportando toda la documentación técnica exigida. "La petición está hecha y ahora la pelota está en el tejado del Estado", ha afirmado.

El Consistorio también ha puesto en marcha una ventanilla de atención a los afectados, destinada tanto a vecinos como a empresarios cuyas instalaciones han sido dañadas por el temporal. Este servicio ofrece asesoramiento técnico y administrativo para la tramitación de ayudas, seguros y consorcios ya que para Bella "lo importante es que los vecinos se sientan acompañados y sepan que el Ayuntamiento está detrás de ellos".

El primer edil ha insistido en que la situación sigue siendo "especialmente delicada", ya que actualmente Matalascañas carece de la defensa habitual que proporcionaba el paseo marítimo, lo que incrementa su vulnerabilidad ante nuevos temporales. "Ahora mismo estamos sin defensas, y eso nos obliga a actuar con rapidez", ha señalado, enfatizando en que la prioridad es reponer cuanto antes las protecciones del litoral antes de abordar una segunda fase de reconstrucción y embellecimiento del paseo marítimo.

Finalmente, el alcalde ha confirmado que el próximo 15 de enero se reunirá en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente para trasladarle personalmente la situación y exigir una respuesta urgente y coordinada. Y es que según ha concluido, "Matalascañas es el soporte económico de la comarca y la gente de Doñana también es importante; no podemos mirar hacia otro lado".