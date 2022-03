La actual subida eleva del 30% al 40% el gasto en combustible para el transporte de mercancías en Huelva

La actual subida del precio de los carburantes ha elevado en pocas semanas del 30 al 40 por ciento el gasto que supone el gasoil en el global del coste del servicio para el sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia de Huelva.

Así lo ha señalado a Huelva Información José Antonio Román, vocal de la Asociación Onubense de Transportes, entidad adscrita a la federación Onubense de Empresarios (FOE), y a la vez director general de la empresa Transroman.

Una situación que, a su juicio, se traduce en una "menor rentabilidad" y, en muchos casos, "hasta en trabajar a pérdidas", ya que según sus palabras "el combustible para los camiones ha venido suponiendo aproximadamente el 30 por ciento -concretamente entre el 28 y el 33- del coste de nuestro servicio cuando el precio del gasoil ha estado oscilando entre 1,10 y 1,20 euros el litro, pero con las subidas de las últimas semanas, el porcentaje de gasto que esto supone se ha elevado hasta el 39 o el 40 por ciento".

Según prosigue Román, ante tal situación, "si no repercutimos las subidas en nuestras tarifas, perdemos rentabilidad o incluso trabajamos a pérdidas", por lo que "en estos momentos la solución pasa por repercutir las subidas al cliente, con el problema de que éstos, o no podrán soportar dicha subida en muchos casos, o tendrán que repercutirla en el precio de sus productos, suponiendo un encarecimiento de los bienes de consumo que, como siempre, pagará el consumidor".

No obstante, José Antonio Román ha querido dejar claro que el negocio del sector del transporte de mercancías por carretera "no está en la venta de gasoil", y que por lo tanto este encarecimiento del servicio "responde única y exclusivamente" a que "no tenemos más remedio que repercutirle la subida del precio de los carburantes para poder sobrevivir".

Por último ha indicado que la bajada de los impuestos en los carburantes que está anunciando estos días el Gobierno "aliviaría la situación, aunque no es una solución definitiva", a pesar de lo cual "no perdemos la esperanza en poder salir pronto de esta grave situación, ya que para eso están los gobiernos".

Los taxistas de Huelva llevan con las mismas tarifas desde hace ya 9 años

Al anterior problema, pero ahora en el caso del sector del taxi, se une que sus tarifas están reguladas por las administraciones, y por tanto aprobar un incremento en ellas para hacer frente a la subida de su principal materia prima conlleva meses de trámites burocráticos.

Así lo ha expresado a esta redacción José Luis Moreno, presidente de Taxi Huelva, quien ha calificado de "brutal" la actual subida de los carburantes.

En este sentido ha indicado que en el caso de Huelva, el sector del taxi está en estos momentos trabajando con las mismas tarifas que hace nueve años, "por lo que con la actual subida de los carburantes ya estamos trabajando a pérdidas".

Dada la situación, precisa el representante del sector del taxi, el pasado mes de febrero solicitaron poder subir sus precios en un 4,78%, lo que supone elevar la tarifa mínima de 3,52 a 3,68 euros, "pero hasta el mes de junio no se podrá llevar a efecto por los trámites burocráticos que ello conlleva".

A ello se une la pandemia, que obligó al sector durante muchos meses a paralizar el cien por cien de su actividad, para recuperar después un 50 por ciento de ésta, y estar ahora al 66 por ciento, lo que supone, según Moreno, que los taxistas onubenses "solo trabajamos actualmente entre 16 y 17 días al mes".

No obstante los profesionales del taxi albergan "mucha esperanza" en las próximas fechas festivas, sobre todo la Semana Santa y el Rocío, que según indica Moreno "todo apunta a que van a celebrarse con normalidad y pueden dinamizar nuestra actividad".

Finalmente indica que el sector "está atravesando momentos duros y muy críticos", por lo que no descartan unirse en los próximos días a la huelga del transporte a nivel nacional, para lo cual están a la espera de la decisión que adopten sus federaciones autonómica y nacional, que a su vez están a expensas de "estudiar las medidas que para solucionar la subida de los carburantes está poniendo el Gobierno sobre la mesa", las cuales "si finalmente son las que se están anunciando aliviarían un poco la situación, aunque sin llegar a ser la solución definitiva".