Activada la fase 1 de emergencias y permanece cortada la A-484 por el incendio declarado en Bonares

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha activado a las 18:41 de este sábado la fase de emergencia, en su situación operativa 1, del Plan Infoca debido al incendio forestal declarado en el paraje Arroyo el Colmenar, en el término municipal de Bonares. Además, la carretera A-484 permanece cortada al tráfico a consecuencia de las llamas.

Así lo ha anunciado Sanz y el propio Infoca en un comunicado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).. El fuego ha sido declarado en la tarde de este mismo sábado sobre las 16:06, que ha provocado el corte total de la vía A-484 en ambos sentidos, dado a su magnitud, desde el kilómetro 4 al kilómetro 4,5 en sentido decreciente de la kilometración.

El Ejecutivo andaluz ha explicado que esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona un helicóptero pesado y dos semipesados, un avión de coordinación, dos aviones anfibios ligeros, cuatro de carga en tierra, sumando así un total de diez medios aéreos. Sobre el terreno, continúan trabajando cuatro vehículos autobombas, dos brigadas de refuerzo contra incendios, 54 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, cuatro agentes de medio ambiente y una unidad de análisis.

Fuentes del Infoca han detallado que el incendio se encuentra en una zona agrícola, cerca de la carretera que une a la localidad de Bonares con Almonte (Huelva). Además, ha precisado que se ha originado una columna de humo de grandes dimensiones, debido a que las llamas están quemando la gran cantidad de pasto y de eucalipto que hay en la zona.

Se trata de una zona que tiene una gran expansión forestal en la parte oeste del incendio, pero el viento que sopla de norte "lo está llevando hacia el lado contrario", lo que dificulta los trabajos de extinción llevados a cabo debido a la propagación del fuego.