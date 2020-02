Rocío Núñez y Zoraida Melgarejo ganan el XXIV Concurso de Cartas de Amor Villa de San Juan del Puerto

Como suele ser ya tradicional en San Juan del Puerto, cada 14 de febrero, el Ayuntamiento del municipio da a conocer los ganadores del veterano concurso epistolar de cartas de amor en sus dos modalidades. Para el jurado conformado a tal efecto, la mejor carta de amor local ha sido escrita por Rocío Núñez Romero con el título “Amor de Verano”, mientras el premio a la “no local” se lo ha llevado Zoraida Melgarejo Rascón con “Me quedo contigo”.

En un salón de actos lleno de público, la alcaldesa Rocío Cárdenas y el concejal de Cultura Juan Martínez, presidieron un acto envuelto en el ambiente propio del día de los enamorados. Cárdenas se congratuló de que el nombre de San Juan del Puerto haya estado colocado este año en numerosos lugares del mundo. “Gracias a internet, numerosos pueblos y ciudades de toda España y de numerosos países como Bolivia, Sudáfrica, Colombia, Portugal, México, Italia, Argentina, Gran Bretaña o Ecuador han conocido de nuestra existencia y de este concurso literario que pone en marcha año tras año la concejalía de Cultura”- dijo.

La primera edil, agradeció la labor de las personas que han conformado este año el jurado y procedió a dar lectura del fallo a la mejor carta de amor local. Fue para la escrita por Rocío Núñez Romero “Amor de Verano” que recogía fragmentos como “A ti. Los últimos rayos de sol se cuelan por mi ventana mientras escrito esta carta. Nunca llegarás a leerla, pero no se qué me pasa en esta época; me invade la nostalgia y me remonto a esos veranos de amor, así que por eso estoy plasmando lo que siento en este escrito”. Seguidamente quedaba desvelado el nombre de la mejor carta de amor no local. En este caso el máximo galardón ha ido a parar hasta el municipio almeriense de Adra. Su autora: Zoraida Melgarejo Rascón por su carta titulada “Me quedo contigo” que recogía “Supongo que recibir esta carta es lo último que imaginarías viniendo de mí. No soy el hombre perfecto, tengo más defectos que virtudes, soy de esos que se dejan la cabeza en cualquier sitio”.

El emotivo acto finalizó con el reconocimiento a las diez parejas sanjuaneras que llegan en este 2020 a cumplir sus bodas de oro. La alcaldesa y el concejal fueron entregando a cada una de ellas un pergamino conmemorativo y un ramo de flores.