La Zarza inicia la evaluación de daños ecológicos tras el realojo de los vecinos

El Ayuntamiento de La Zarza-Perrunal ha comenzado con la evaluación de los daños ecológicos y medioambientales de la zona tras el incendio de Almonaster, una vez reubicados los 1.300 vecinos desalojados que no pudieron comenzar el regreso a sus casas hasta la tarde del lunes.

Así, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Juan Manuel Serrano, tras la evaluación de esos daños se comenzarán las peticiones correspondientes a las administraciones "sobre todo en materia de regeneración medioambiental", ya que el daño en la zona es "importante" con pinos centenarios quemados que tienen "un valor importante".

En este sentido, el regidor municipal ha subrayado que el paisaje que queda por la zona es "desolador", al tiempo que ha apuntado que daños materiales no hay porque "el fuego no llegó al casco urbano, por lo que no hay afectación de viviendas ni de edificios públicos", pero ecológicos "bastantes".

Así las cosas, trasladarán a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, las peticiones de regeneración del terreno para retirar los pinos quemados y hacer una siembra de pinos nuevos.

Además, Serrano ha señalado que se ha hecho una actuación con muchos cortafuegos "que no existían" y que "el problema" del pinar es que es de propiedad particular pero estaba conveniado con la Consejería y la conservación y mantenimiento del pinar lo hacía la Junta.