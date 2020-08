El número de desalojados por el incendio de Almonaster la Real asciende a 490 personas

La Guardia Civil se personó en la barriada de San Vicente para informar a los vecinos de la necesidad de abandonar sus domicilios ante la llegada del humo y la cercanía del fuego. Otros vecinos de calles ubicadas al norte del casco urbano optaron por abandonar sus viviendas y desplazarse a casa de otros familiares, si bien las autoridades indicaban la necesidad de permanecer en el domicilio con las ventanas cerradas hasta ese momento.

Sobre las 3:00 el fuego alcanzaba el borde de la N-435, poniendo el peligro un restaurante ubicado a pie de carretera. Las pavesas de nuevo extendían el fuego, saltando la vía y amenazando varias naves industriales ubicadas a la entrada del pueblo, así como la barriada de la Estación Vieja, que también hubo de evacuarse. Las personas afectadas fueron trasladadas en un primer momento al pabellón de la localidad, "pero se llenó de humo y fueron llevados al teatro, donde ubicamos a unas veinte personas, o a casa de familiares", precisa el alcalde.

En total, fueron desalojados unos 70 vecinos de San Vicente y otros 25 en Estación Vieja, como ha apuntado el 112 en una nota de prensa.

Los efectivos del Infoca y la UME comenzaron a estabilizar el avance de las llamas en una zona de eucaliptal, jaras y pasto que prendía en cuestión de minutos. La dificultad para trnsitar por el terreno obligó a los efectivos a buscar la ayuda de los vecinos para que les indicaran el modo de acceso a distintos puntos de la zona.

Alrededor de las cinco de la mañana se estabilizó la situación y muchos zalameños comenzaron a retirarse. Otros, prefirieron mantenerse alerta y permanecer vigilando la evolución del incendio ante un posible reavivamiento. Con la llegada de la mañana, se incorporaron los efectivos aéreos que han refrescado la zona durante toda la mañana. En los próximos días, se podrán detenidamente los daños y perdidas ocasionados.

El alcalde de la localidad ha precisado a este diario que los vecinos que fueron desalojados de sus viviendas anoche han podido regresar a casa en torno a las 9:30. La mayoría no ha podido pegar ojo. "No ha habido tregua desde la medianoche", apunta. Los que todavía no han podido volver a sus hogares son los vecinos de la aldea zalameña de El Villar, quienes fueron evacuados en la noche del jueves.

Esta mañana el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha detallado las últimas novedades del incendio de Almonaster a la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, en el puesto de mando avanzado.

En total, ya son tres los municipios que han sufrido desalojos por el incendio declarado en el paraje de Olivargas de Almonaster la Real y cinco los núcleos poblacionales afectados. Las evacuaciones afectan a Mina Concepción, Cueva de la Mora y Monteblanco (tres aldeas de Almonaster la Real), Traslasierra en El Campillo, y El Villar en Zalamea la Real.