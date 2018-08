Vecinos critican el elevado número de mosquitos durante estos días

Los mosquitos y sus incómodas picaduras son todos los veranos uno de los temas más comentados en Huelva por las molestias que causan a los ciudadanos. Es algo que importuna a los residentes y turistas en la provincia, especialmente en poblaciones costeras y cercanas a las marismas.

Con la mejora de la climatología, a partir del mes de mayo, el número de estos insectos experimentó un gran aumento. A pesar del Plan de Control de Mosquitos que establece la Diputación Provincial de Huelva junto con los Ayuntamientos de Almonte, Ayamonte, Lepe, Isla Cristina, Cartaya, Aljaraque, Punta Umbría, Gibraleón, Huelva, Palos de la Frontera, Moguer y San Juan del Puerto -con un presupuesto de 2,7 millones y unas 140.000 hectáreas para su fumigación hasta el 31 de octubre- en las últimas semanas la presencia de mosquitos en zonas del litoral oriental como Mazagón y Matalascañas se ha reactivado exponencialmente y es, a día de hoy, un problema fastidioso para quienes pasan sus días de descanso en estas playas, al igual que en otros puntos, como Isla Cristina.

El Ayuntamiento de Almonte fumiga en estos días algunas zonas de la playa

La situación es realmente precupante en la playa almonteña. Juan Gómez, presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, comentó a Huelva Información que desde hace más de una semana el núcleo costero "es un infierno cuando llegan las 9 de la noche", toda vez que "no se puede estar en la calle". En este sentido, criticó que la Diputación de Huelva "debería de haber actuado antes", ante las numerosas quejas que, según afirmó, llegan de hoteles, restaurantes y otros negocios por la pérdida y las molestias causadas a los clientes. También, como pudo comprobar esta redacción, son abundantes en las redes sociales, con comentarios de personas como Rosario y Verónica, indignadas por la situación. Los residentes de esta playa, especialmente niños y ancianos, son los que más padecen las picaduras de los mosquitos, con numerosas ronchas y visitas al centro de salud, que durante estas jornadas se colapsa ante la gran población estival congregada en Matalascañas.

Según comentó Gómez, el Ayuntamiento de Almonte ha establecido durante estos días pasados un tratamiento especial, con lo que se espera que no se reactive la plaga. El problema, como declaró el presidente, procede de las zonas húmedas de Doñana y del campo de golf, algo que no es exclusivo de este año, si bien no con tanta cantidad, ya que estas plagas se han dado al comienzo de la temporada y durante estos días. Por todo ello, Gómez afirmó que "esto se tenía que haber evitado".

Por su parte, desde el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación Provincial de Huelva afirman que es cierto que en los últimos días se ha producido un "pico de mosquitos", al coincidir con mareas de alto coeficiente, pero que se trabaja diariamente en diversas zonas desde el 1 de marzo al 31 de octubre. Además, admitieron que las poblaciones más problemáticas son, precisamente, las más cercanas a marismas, esteros y terrenos encharcados. Entre ellas, además, como también afirmaron desde la Diputación, se encuentran los municipios próximos a Doñana, un espacio protegido donde no se realiza tratamiento alguno. De ahí que acudan los mosquitos, procedentes de zonas de cría larvaria, a las áreas residenciales citadas. En cualquier caso, como anunciaron desde la institución provincial, el problema ya va de paso y esperan que se solucione con los últimos tratamientos adulticidas de tipo barrera y espaciales.