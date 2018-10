UPA Huelva condena la utilización de mujeres temporeras por el SAT

La Audiencia Nacional rechaza ser competente para investigar los hechos que se juzgan

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la denuncia por abusos sexuales y laborales de diez temporeras de Huelva, al entender que ese tribunal no es competente para investigar los hechos y que ya lo están haciendo dos juzgados de esa provincia. En un auto, el magistrado alega que la denuncia presentada por las mujeres por delitos de trata de seres humanos y lesa humanidad no es competencia de la Audiencia Nacional, puesto que no entra en ninguno de los casos en lo que este tribunal puede conocer de presuntos hechos delictivos. No se trata, destaca el juez, de unos hechos cometido fuera de España, que sería el único caso en que podría conocer la Audiencia Nacional de este tipo de delitos. Además, recuerda Pedraz que ya hay dos juzgados que están investigando las denuncias de las mujeres, uno de ellos el de instrucción 3 de La Palma del Condado por delitos contra la libertad sexual y otro juzgado en este mismo municipio por delitos contra los derechos de los trabajadores.