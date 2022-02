Tamara García Barrera: La catedrática más joven de la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva, es joven, joven pero pujante y está llena de profesores y profesoras jóvenes también, pero, los catedráticos tienen ya unos añitos, porque para llegar a ser catedrático de universidad hace falta saltar muchos obstáculos y todo eso lleva mucho tiempo, por eso lo de Tamara García Barrera, tiene mucho mérito haber llegado donde ha llegado ya siendo tan joven.

No hace mucho, escribí en este mismo medio sobre un catedrático gran amigo, José Manuel Andújar Márquez que es un científico onubense del que tendría que escribir mucho más de lo que hice, pero que el espacio no me lo permitía, pues a él le dije, tengo que escribir sobre una mujer de la Universidad que destaque, y él me contesto, sin lugar a dudas debes escribir de Tamara y me facilitó su número de teléfono al día siguiente después de hablar con ella y pedirle su autorización.

Hablé con ella, toda amabilidad y quedamos citados para hoy en mi despacho de la Escuela Superior de Ingeniería donde charlamos y tomé unas notas para presentarla a mis lectores. Tamara nació en ese pueblo sevillano tan bonito, romano, moro y cristiano llamado Carmona que tanto me gusta visitar y siempre me quedan cosas por ver. Tengo que volver.

Bueno, pues nació en año 1979 en el seno de una familia, cuyo padre abulense se dedicaba a la enseñanza con gran vocación y a ese colegio que su padre fue director fue al que ella asistió, siendo desde muy pequeña muy aplicada y obteniendo muy buenas notas, sobresaliente y matrículas de honor desde bien jovencita. Su madre carmonense, una gran mujer dedicada a sus tres hijas

Estudió en el Colegio Pedro I el cruel o el justiciero que fue el rey de Castilla que lo mató su hermano bastardo en el interior de una tienda de campaña en plena guerra y le arrebató el reinado, este fue Enrique II de Trastámara. Luego pasó a estudiar bachiller en el Instituto de Carmona denominado Maese Rodrigo. Pues con esos antecedentes, Tamara no quiso estudiar historia, sino que se inclinó por estudiar Ciencias Ambientales y entonces esa carrera no se estudiaba en Sevilla, pero si en Huelva y así fue como aparece por esta ciudad, de la que se enamora y también del que luego sería el padre de sus hijos, un extremeño que también estudiaba su carrera de Ingeniería Forestal en nuestra universidad en el campus de La Rábida.

Pero donde encontró u verdadera vocación fue en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, donde comenzó el doctorado lo que le impulsó a realizar también la Licenciatura en Química. Todo ello con buenísimas notas, sobresalientes y Matrículas de Honor. Como para no tener contentos a sus padres que estaban haciendo el grandioso esfuerzo de tener a su hija fuera de Carmona.

Siendo becaria hizo la tesis y no paró de trabajar por hacerse de un puesto en la sociedad educativa e investigadora por eso llevaba a cabo estudios medioambientales en Doñana, Complejo Medioambiental de Nerva y Ría de Huelva.

En el año 2005 termina su Tesis y sigue estudiando, a ella le gusta, se prepara las oposiciones y se hace Profesora Titular de Universidad y sigue su carrera y en 2014 se acredita como Catedrática de Química Analítica. Y se convierte en la catedrática más joven de la historia de la Universidad de Huelva, no quería estudiar historia y sin embargo es ella la que hace historia. Hoy todavía creo que sigue siendo la más joven de las catedráticas de nuestra universidad.

A todo esto, Tamara vive en las afueras de Huelva, porque le gusta la vida más tranquila, sin problemas de tráfico ni ruidos y donde educa a sus hijos, un niño y una niña de 5 y 7 años.

En la Universidad, además de dar clases, se dedica a la investigación y me sorprende contándome algunas cosas de las que investiga. Su especialidad dentro de la Química es la Analítica, que no es ni más ni menos que medir, por ejemplo, donde existen contaminantes y también relacionado con la biomedicina y así de esa forma estudia por ejemplo el cáncer de pulmón o la leche materna, donde ella y su equipo han descubierto anteriormente que existe una molécula relacionada con el desarrollo neurológico como es el selenio que tantas propiedades tiene en los bebes.

Este grupo de investigadores capitaneados por Tamara de nuestra universidad en colaboración con compañeros del Hospital de Riotinto, publicaron en la revista científica Food Chemistry un artículo sobre la primera evidencia de la presencia Selenoproteína P en la leche materna que interviene en la producción de hormonas, en el sistema inmunológico y en el transporte de selenio al cerebro siendo muy favorable.

Fijaros que eminencia tenemos en Huelva entre nosotros, una chica joven, sencilla y muy natural, sin dársela de nada, le dije que se quitara la mascarilla un solo segundo para verle la cara y resulta que además es guapa. Lo tiene todo.

Y para terminar contar una anécdota que le ocurrió hace tiempo, entró en el laboratorio del Campus de la Rábida a recoger su bata blanca y allí estaba con otros profesores el catedrático de química de Huelva por excelencia Carlos Vílchez y al verla, le llamó la atención pensando que era una alumna. Señorita, señorita que hace Vd. Y ella le contestó con su sencillez característica, vengo a mi laboratorio donde investigo a recoger mi bata y el bueno de Carlos Vílchez se quedó mudo y pidió perdón.

Tamara García Barrera con lo joven que es todavía, nos tiene que dar muchas satisfacciones a la sociedad en general y se ha formado en nuestra universidad, como dije al principio, una universidad joven pero pujante.