La vida de Sergio Rico, un año después de volver a nacer

El portero sevillano del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, sufría hace poco más de un año un fatal accidente que mantendría en vilo durante más de dos meses de ingreso a todo el país.

Cuando visitaba la aldea almonteña para festejar la romería del Rocío junto a su esposa Alba Silva, un incidente con un caballo parecía convertir en imposible la imagen del jugador volviendo al terreno de juego.

El accidente ocurrió en torno a las 8:30 de la mañana. Por suerte, fue evacuado al hospital sevillano logrando ser estabilizado por los servicios de emergencia que se encargaban de la cobertura sanitaria de la romería almonteña.

El guardameta sevillano estuvo ingresado hasta 37 días bajo vigilancia 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario de la capital andaluza, hasta que el 4 de julio y tras la favorable evolución, pasó a planta con atención médica y cuidados de enfermería.

Durante su hospitalización, sufrió varios altibajos en su estado de salud, y hasta en dos ocasiones se le suprimió la sedación, hasta que el 7 de junio se le retiró completamente. Desde entonces, ha estado sometido a rehabilitación para reducir al mínimo las secuelas del accidente.

Alba Silva agradeció entonces, a través de su perfil de Instagram, "todo el "cariño" que habían recibido y se enorgullecía porque "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte", según escribía hace algunas semanas. "Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", destacó la mujer del futbolista, quien publicaba una foto del día de su boda con el jugador sevillano, el pasado junio, con el texto: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Un año más tarde del trágico incidente, la vida parece sonreír de nuevo a la feliz pareja. La empresaria e influencer publicaba en sus redes sociales hace algunas semanas la noticia de su embarazo, acompañando la fotografía de la frase "como el rayito de luz después de la tormenta".

Ha sido el mismo Sergio Rico el que ha mostrado en sus redes el proceso de rehabilitación que guiado por especialistas, apuntan a que el jugador de Fulham, RCD Mallorca o Sevilla CF, se encuentra cada vez más cerca de volver a la carga.