El Seprona busca en la zona el foco del gas que intoxicó a los vecinos

Noche "muy desagradable", "para olvidar"

La Redondela amaneció ayer tranquila, como habitualmente es este pequeño municipio de la costa onubense, aunque sus vecinos no ocultaban el susto que se habían dado la noche anterior. También llamaba la atención la presencia en la localidad de numerosos equipos de televisión, algo "a lo que no estamos acostumbrados aquí", señaló el alcalde, que aseguró "no haber pegado ojo aún" desde el día anterior. Salvador Gómez aseguró que había sido una noche "complicada" y "muy desagradable". En definitiva, apostilló, "una noche para olvidar". Algunos de los vecinos consultados por esta redacción en la Plaza del Concejo, frente al Ayuntamiento, y mientras el regidor atendía a las numerosas televisiones desplazadas al municipio, suscribieron las palabras del alcalde "una por una". Esperanza, que se había desplazado a dicho punto para hacer la compra en un supermercado situado en la plaza, aseguró que en los 40 años que lleva viviendo en La Redondela "nunca había vivido algo así". "Estábamos en el patio a punto de empezar a cenar con unos familiares y, de repente, los ojos me empezaron a escocer y se me ensangrentaron, al igual que al resto", relata. "Lo más raro -añade- es que no olía a nada raro, lo cual aún nos asustó más. Salimos a la calle, hablamos con el alcalde y con otros vecinos, y ya nos tranquilizamos un poco, pese a lo cual decidimos pasar la noche en una finca que entre Ayamonte e Isla Cristina tienen los familiares que habían venido a cenar a nuestra casa", concluye. Antonio Cabanillas, que conversaba, como todo el pueblo, del episodio de la noche anterior, afirmó que estaba con su hijo "tomando el fresco en la puerta de casa", cuando "de repente todos comenzamos a sentirnos mal y con un gran picor en los ojos. Mi nieta pequeña, que es muy aprensiva, empezó a llorar -prosigue- y todos nos encerramos en casa con las puertas y las ventanas cerradas". "Nos enjuagamos bien la cara con agua varias veces, y así hemos podido pasar la noche sin saber qué nos íbamos a encontrar por la mañana al salir a la calle". "Afortunadamente -concluye- parece que todo ha pasado y ya estamos más tranquilos". Otro vecino, Juan Antonio Ponce, que vive en una casa de campo rodeada de explotaciones agrícolas desde hace 15 años, aseguró que "todos los años por esta misma fecha sucede lo mismo. Se trata de un producto que se usa para desinfectar la tierra y que se transforma en gas cuando entra en contacto con ésta". "Lo que ha pasado en esta ocasión -añade- es que no se sabe por qué, ese gas ha llegado al casco urbano". "Lo que habría que saber es si el uso de ese producto tóxico es legal, o no", concluye.