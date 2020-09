La alcaldesa de San Bartolomé traslada a Moreno Bonilla la necesidad de reabrir el servicio de Urgencias 24 horas

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha trasladado este jueves personalmente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la necesidad de dicho municipio de que se reabra el servicio de Urgencias 24 horas de su centro de salud con el objeto de evitar que los vecinos tengan que trasladarse para recibir dicho servicio asistencial a la localidad de Gibraleón, que se encuentra a 20 minutos en coche.

La primera edil bartolina ha trasladado a Moreno Bonilla dicha necesidad en la antesala del Pleno celebrado este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde también ha aprovechado para explicar al presidente del Ejecutivo andaluz los motivos que han llevado a los vecinos de San Bartolomé de la Torre a crear un movimiento vecinal a través del que plantear la reapertura de un servicio "esencial" para la localidad, el cual fue suprimido por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva el pasado 16 de marzo, coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Igualmente, la primera edil, que también es vicepresidenta de la Diputación de Huelva, ha informado al presidente de la Junta de la "grave situación que están viviendo otros municipios por los recortes en Sanidad". En concreto, le ha enumerado los problemas por el cierre de los centros de El Almendro y Minas de Herrerías (Puebla de Guzmán); por la supresión de las Urgencias en Escacena del Campo, Paterna del Campo, Matalascañas y Mazagón -además de en San Bartolomé-; o por la reducción de horas y días de atención en La Nava, Santa Ana la Real, La Granada de Riotinto, Villanueva de las Cruces y Valdelarco.

La situación en San Bartolomé ha llevado a sus vecinos a protagonizar en las últimas semanas una recogida de firmas y dos concentraciones. La primera el lunes, 14 de septiembre, frente al centro de salud del municipio, en la que se dieron cita unas 500 personas; y la segunda el lunes de esta semana frente a la Delegación Territorial de Salud en Huelva, donde participaron más de un centenar de personas y donde una representación vecinal fue recibida por la propia delegada territorial de Salud, Manuela Caro, que según manifestaron los propios asistentes al término del encuentro “se ha comprometido a estudiar la situación, aunque no ha asegurado que se vaya a restablecer el servicio de Urgencias”. Por otra parte ya han recogido más de 1.500 firmas, que han sido entregadas tanto en la Delegación de Salud como al Defensor del Pueblo Andaluz.

El movimiento vecinal por la reapertura del servicio de Urgencias de San Bartolomé está integrado prácticamente por todos los colectivos sociales del municipio, desde asociaciones de cazadores hasta AMPAS, pasando por colectivos de mujeres o de mayores, hermandades religiosas y entidades deportivas locales, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.

En la concentración de Huelva una representante del movimiento vecinal, Dolores Díaz Vaz, leyó un manifiesto en el que describió que en los últimos meses los bartolinos han vivido unas "circunstancias muy duras y momentos muy difíciles de miedo e incertidumbre" como consecuencia de la pandemia, y "en todo momento han estado a la altura de las circunstancias". Una situación que, según subrayó, ha afectado "sobre todo a las personas mayores, los niños y los enfermos de riesgo, que es la población más vulnerable, y a la que por tanto más tenían que haber protegido". Por el contrario, añadió, a esta población se le ha dado "un portazo con el cierre del servicio de Urgencias".

La representante de los vecinos subrayó también que el movimiento al que representa se "dejará la piel y luchará para tratar de que en esta complicada situación sea repuesto el servicio que han suprimido y que tanta falta hace en un municipio con 4.000 habitantes, pero cuya población aumenta considerablemente hasta las 5.000 o 6.000 personas con la llegada de los temporeros que acuden a San Bartolomé de la Torre a trabajar durante los meses de la campaña agrícola".

Por su parte la regidora bartolina indicó que los vecinos "no van a parar" y "están dispuestos a volver a manifestarse, y hasta e incluso a protagonizar cortes de carreteras, hasta que no haya una solución, que pasa ineludiblemente por la restitución del servicio de Urgencias". Y es que según añadió, la situación afecta "especialmente a los mayores, que son el 20% de la población del municipio, y la mayoría de ellos no tienen recursos para trasladarse al centro de salud de Gibraleón para recibir atención sanitaria de Urgencias".

La alcaldesa de San Bartolomé concluyó señalando que el Ayuntamiento "respalda con su participación al tejido asociativo de la localidad en su reivindicación por el restablecimiento del servicio de Urgencias 24 horas que teníamos hasta el pasado 16 de marzo, el cual fue suprimido bajo el paraguas de la crisis de la Covid-19". "Ahora -prosiguió- se hace más necesario que estas Urgencias sean restablecidas porque los vecinos están siendo atendidos en Gibraleón, a unos 20 minutos en coche desde san Bartolomé". Un tiempo en el que "una persona no muere de covid, pero sí puede fallecer por no llegar a tiempo de recibir atención médica urgente por otras dolencias, como un infarto".