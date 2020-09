San Bartolomé se moviliza para reclamar el restablecimiento del servicio de Urgencias 24 horas

Bajo el lema de Urgencias ya, alrededor de 500 personas han participado en la concentración vecinal que se ha desarrollado a las puertas del Consultorio Médico de San Bartolomé con el objeto de reivindicar el restablecimiento del servicio de Urgencias 24 horas, que fue suprimido el pasado 16 de marzo, coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Prácticamente todos los colectivos sociales del municipio, desde asociaciones de cazadores hasta colectivos de mujeres o de mayores, pasando por hermandades religiosas y entidades deportivas locales, han participado en una acción reivindicativa que ha sido respaldada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, y que se va a constituir en una plataforma vecinal cuyas acciones no pararán hasta lograr los servicios médicos con los que contaba el municipio antes del inicio de la actual pandemia.

En una nota, el consistorio destaca que "llama la atención la participación en la concentración de numerosas personas mayores, muchos de ellos dependientes, tratándose del colectivo más vulnerable frente a esta situación tanto por sus problemáticas sanitarios derivados de sus edades, como por sus dificultades -y en muchos casos imposibilidad- para desplazarse por sus propios medios a otros municipios para recibir atención médica". Muchas de estas personas mayores, la mayoría de las cuales nunca se había manifestado en su vida hasta este lunes, han llegado a afirmar públicamente durante la acción reivindicativa estar dispuestos a “ir a donde haga falta” para solucionar el problema, mostrándose incluso dispuestos a “encadenarse donde sea”.

En representación del Ayuntamiento la alcaldesa, María Eugenia Limón, se ha dirigido a los vecinos para animarles a que sigan luchando por sus derechos, después de que en los últimos días se hayan recogido en al municipio más de 1.500 firmas solicitando el restablecimiento de los servicios del Consultorio Médico y que ya han sido entregadas en la Delegación Territorial de salud y Familias de Huelva y al Defensor del Pueblo Andaluz. En este sentido la primera edil adelantó el calendario de movilizaciones que se está estudiando, y que llevará a los vecinos a protagonizar cada lunes acciones reivindicativas que pasan por concentrarse a las puertas de la Delegación Territorial de Salud en Huelva, frente al Palacio de San Telmo y el Parlamento de Andalucía en Sevilla, o incluso a cortar carreteras en el municipio.

La alcaldesa de San Bartolomé también ha señalado que el Ayuntamiento “viene a acompañar al tejido asociativo de la localidad en su reivindicación por el restablecimiento del servicio de Urgencias durante 24 horas que teníamos hasta el pasado 16 de marzo que fue suprimido bajo el paraguas de la crisis de la Covid-19”. “Hoy, 14 de septiembre -prosiguió- se hace más necesario que estas Urgencias sean repuestas porque estamos ahora mismo siendo atendidos los vecinos de San Bartolomé en el vecino municipio de Gibraleón, que se encuentra a unos 20 minutos en coche”.

María Eugenia Limón también indicó que los bartolinos “están actualmente alarmados porque por el Covid-19 las personas no se pueden morir de forma repentina, pero sí por no llegar a tiempo a recibir atención médica urgente debido a esos 20 minutos de traslado hasta Gibraleón por otras dolencias como un infarto". Por todo ello, y “promovido por una iniciativa ciudadana”, el Ayuntamiento “va a respaldar las movilizaciones vecinales programadas inicialmente para todos los lunes de los meses de septiembre y octubre”, pero que “no pararán hasta que se reponga el servicio de Urgencias 24 horas en nuestro Consultorio Médico”, concluyó Limón.