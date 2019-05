Queman parte del vomitorio de salida del puente de madera de la Gola

“Estos son los buenos días con los que se ha levantado hoy el concejal de Playas”. Con esta frase encabezó a primera hora de ayer jueves Francisco Sosa, concejal de Playas del Ayuntamiento de Isla cristina, su primer post de la jornada en Facebook. Las fotografías que acompañó al texto lo decían todo. En ellas se apreciaba parte del vomitorio de salida del famoso puente de madera de la Gola, que conecta el núcleo urbano con la playa de la Gaviota, totalmente carbonizado como consecuencia de una acción vandálica.

El edil isleño proseguía afirmando que “esto es peor a que no te concedan la bandera azul, porque eso no dependía de nosotros, pero esto sí”, para señalar a inmediatamente a continuación que “algún sin nombre, porque no se ya que calificativo ponerle, prende fuego al tramo final de la pasarela del puente de la playa de la Gaviota, una de nuestras joyas” la cual “costó mucho, mucho, reparar tras el temporal”.

Sosa prosiguió su post calificando al autor de los hechos como “algún isleño canalla”, para concluir mostrando su “impotencia” y señalando, aún en caliente, tras conocer la noticia, que “si lo cogiera ahora mismo no me hacía responsable de mis actos”.

Ya más relajado, aunque en tono tremendamente airado por lo acontecido, el edil isleño de Playas relató en declaraciones a Huelva Información que había sido un acto “vandálico” cometido por personas cuya identidad aún se desconoce, las cuales “prendieron fuego” en el interior de dos contenedores de plástico de basura de 140 litros de capacidad cada uno instalados en la playa, desde los cuales tras “derretirse completamente”, las llamas se propagaron al vomitorio de salida de dicha infraestructura afectando a algunas de sus maderas.

Sosa señaló que nada más tener conocimiento de lo ocurrido se trasladó a dicho punto de la playa junto con varios operarios de los Servicios Generales del Consistorio isleño, que llegaron justo a tiempo para que el fuego “no fuese a más”.

No obstante, añadió, "a pesar de que hemos actuado rápido, los contenedores se han calcinado completamente y el fuego ha afectado a parte de la salida del puente".

Por todo ello, Sosa quiso hacer un llamamiento "a la razón y al civismo" porque según sus palabras "esto no es bueno para Isla Cristina ni para su imagen", reafirmándose en lo sentenciado horas antes en su post al decir que "este tipo de actos son peores que la no concesión de banderas azules este año a las playas isleñas". "Esto sí que echa para atrás al turismo", incidió.

La respuesta airada de numerosos vecinos de Isla Cristina no se hizo esperar a través de las redes sociales ya que el post de Sosa acumuló a lo largo de la jornada de ayer numerosos comentarios de repulsa hacia lo sucedido.