Práxedes Rodríguez González: Un artista que anda entre nosotros

A Práxedes lo conozco hace muchos años, pero realmente no sabía casi nada de él, sólo que había formado parte de un grupo flamenco y de sevillanas que se llamaban Los Choqueros. Luego lo traté algo más cuando abrió un bar en Punta Umbría, el conocido El Arbolito, que estaba frente al actual Ayuntamiento en la calle Choco. Lo montó por presión de su familia, que no quería que se siguiera yendo a cantar por todo el mundo. Así que se dedicó a algo que nunca había hecho, a ser camarero. Él, que vivía muy bien, como un señor, que se levantaba a la hora que quería, se trajeaba, comía y, al atardecer, se iba actuar.

La verdad es que le preocupaba la vida de sus hijos en Madrid, donde vivían, y cuanto más tarde tomase la decisión de venirse, peor sería para ellos. Fueron al colegio Santo Cristo del Mar y los veía jugando en el patio desde su bar. Eso era calidad de vida para él. Además, contó con la ayuda de toda la clientela que le asesoraban en todo, porque esto era todo nuevo para él. No tenía ni idea de dónde se había metido, pero de todo se sale y, efectivamente, pronto montó otro negocio en un lugar más comercial. Fue el bar El Choquero, en la plaza 26 de abril, que para quien no lo sepa, lleva ese nombre en conmemoración a la fecha en la que Punta Umbría alcanzó su independencia, en el año 1963. Para comprar ese negocio vendió su casa de Madrid y se dedicó en cuerpo y alma a sacarlo adelante. Y lo consiguió gracias a sus muchos amigos.

Pero volvamos a los principios de Práxedes. Nació en Rociana del Condado en 1945. En ese pueblo nació también otra persona de renombre internacional, el célebre Odón Betanzos, que llegó a ser director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Práxedes era hijo de un guardia civil que había nacido en Nerva y su madre era de Bollullos del Condado, hija también de un guardia civil. Su padre fue destinado a Rociana y allí nacieron sus seis hijos: Nicolás, Antonio, Abelardo, Dolores, Práxedes y Celestino. La familia vivía bien, porque tenían tierras, algún comercio y bodegas.

Práxedes fue al colegio La Fuente y cuando cumplió 21 años se dedicó a cantar junto a su compañero José María Valencia, sobre todo en las fiestas de los pueblos cercanos, con el nombre de Los del Sur. En 1968 ya eran famosos por toda Andalucía y al año siguiente grabaron su primer disco, que fue todo un éxito. Más tarde se incorporaron otros componentes y formaron el grupo Los Choqueros. Los contrataron en un tablao flamenco muy conocido y bueno llamado El corral de la Morería y les permitieron salir a actuar cuando les surgieran otros compromisos, por lo que pudieron hacer galas por todo el mundo

En 1984 hicieron un alto en el camino y Práxedes se vino de vacaciones a Punta Umbría, aunque él ya había actuado anteriormente en el año 1972 en la feria de este pueblo y crearon una canción que se hizo muy famosa: De Lepe a Punta Umbría. Por cierto, en aquella feria formaron cartel nada menos que con Raphael y con Víctor Manuel, pues ya tenían fama en casi todo el mundo y se codeaban con las primeras figuras. Siempre quedaron muy agradecidos al primer teniente de alcalde y concejal de Turismo Antonio Olaya López, que tanto hizo por Punta Umbría.

Tuvieron muchas canciones de sevillanas y rumbas que fueron muy famosas, como por ejemplo Soy del Sur, compañero o Sevillanas del desengaño y otras tantas que ponían los bellos de punta.

Ya por fin Práxedes se quedó a vivir en Punta Umbría y empezó a tener una vida más familiar con sus tres hijos. Uno de ellos, el más pequeño que se llama Javier, trabaja en el hospital porque es Enfermero. Miguel, el mediano, es quien lleva actualmente, y con notable éxito, el bar El Choquero que fundara su padre. Y su hijo mayor, Práxedes, es quien regenta el bar La Parada, instalado en la parada de autobuses. El padre se siente muy orgulloso y feliz porque todos sus hijos están bien situados.

Hoy por hoy Práxedes se dedica a pasear por el pueblo, por su playa y por su ría, porque se siente enamorado de este territorio y, como no, es asiduo de la Peña Cultural Flamenca de Punta Umbría, donde se lo pasa muy bien con sus buenos amigos flamencos. Me dice que no se me olvide, a través de estas letras, darle las gracias y abrazos muy fuertes en su nombre a tantas y tantas personas que le ayudaron.